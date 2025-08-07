बिहार में 15 दिन मतदाता अधिकार यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी साथ रहेंगे

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जारी हंगामे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले चरण में 15 दिन चलने वाली इस यात्रा में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता उनके साथ रहेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य में मतदाता अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं। यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी। पहले चरण में 15 दिन की यात्रा निकाली जाएगी। इसका पूरा रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। इस यात्रा में राहुल के साथ तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य कई बड़े नेता शामिल होंगे। बिहार चुनाव से ठीक पहले होने वाली इस यात्रा में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाने की भी कोशिश करेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जारी सियासी हंगामे के बीच निकलने वाली यह यात्रा महागठबंधन के लिए काफी अहम मानी जा रही है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष आदि शामिल रहे। सभी ने यात्रा की सफलता पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं की राय जानी।

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने यात्रा की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। राजेश राम ने कहा कि यात्रा में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अल्लावारू ने कहा कि राहुल गांधी का यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की आत्मा को जोड़ने का प्रयास है।