राहुल ने MGB तो चिराग ने NDA में फंसाया बंटवारा? अच्छी, खराब और कितनी सीटों पर उलझा गठबंधन

बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में टिकट मांग रहे नेताओं की सांस अटकी है। नवरात्र शुरू है और छठ तक एक के बाद एक हिन्दू पर्व लगे हैं। अच्छी सीट से लेकर सीटो की संख्या पर सहमति फंसी नजर आ रही है।

नवरात्र के साथ ही बिहार में पर्व-त्योहार का मौसम शुरू है। महापर्व छठ तक कई पूजा-व्रत लगे रहेंगे। चुनाव की घोषणा से पहले सीट बंटवारे के दावे कई नेता कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दल के दावेदारों को पता ही नहीं है कि उनका टिकट पक्का है या कच्चा। दुर्गा पूजा का मेला सजने लगा है लेकिन नेता प्रचार करने के बदले उम्मीदवार बनने के लिए पटना और दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। चुनाव आयोग दशहरा के बाद किसी भी समय चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन (MGB) में सीटों की संख्या के साथ-साथ क्वालिटी (हार-जीत के लिहाज से अच्छी और खराब सीट) पर मामला अच्छे से फंसा हुआ है।

सूत्रों का कहना है कि एनडीए में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी- रामविलास (LJP-R) किसी भी सूरत में 30 सीट से नीचे जाने को राजी नहीं हैं और वो 2020 में एनडीए में रही पार्टियों की जीती कई सीटों पर दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) चिराग पासवान को 20-22 विधानसभा सीट के ऊपर से राज्यसभा और विधान परिषद में भी सीट का ऑफर देकर मनाने की कोशिश में है। ‘बिहार बुला रहा है’ बोलेकर कई रैलियां कर चुके चिराग की मुश्किल ये है कि पार्टी के अंदर इतने दावेदार हैं कि 30 सीट मिलने पर भी कई नेता छूट जाएंगे।