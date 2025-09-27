Rahul and Tejashwi are behind the I love Mohammad campaign wanting to start a civil war in the country Giriraj Singh 'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं: गिरिराज सिंह, Bihar Hindi News - Hindustan
केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होने कहा कि राहुल गांधी देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। 'आई लव मोहम्मद' के ये दोनों खड़े हैं। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 27 Sep 2025 03:53 PM
अररिया में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर बिहार की सियासत का पारा भी हाई हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होने कहा कि कांग्रेस देश के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहती है। आरजेडी के लोगों ने भी यही विषय को उठाया था, जिस समय नेपाल और बांग्लादेश में घटना घटी थी, इसका दुष्परिणाम हुआ। राहुल गांधी ने इतना भड़काया था कि लेह के अंदर हिंसा भड़क गई। उसी का यह भी नतीजा है।

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ‘आई लव मोहम्मद’ के पीछे खड़े हैं। यही नहीं गिरिराज ने असदुद्दीन ओवैसी को भी लपेट लिया। उन्होने कहा कि ओवैसी और मुफ्ती महबूबा जैसे लोगों को भारत और बिहार का विकास नहीं दिख रहा है। यह लोग सत्ता के लिए भारत में लोगों को लड़वाने में लगे हुए हैं। इसमें पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है।

वहीं तेजस्वी के नीतीश कुमार पर लगातार हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी निरंतर लगे हुए हैं। ये लोग नरेंद्र मोदी के बराबर होना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कर्मवीर प्रधानमंत्री हैं और अवतारी पुरुष हैं। वो दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पैदा हुए हैं।