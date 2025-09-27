'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं: गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होने कहा कि राहुल गांधी देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। 'आई लव मोहम्मद' के ये दोनों खड़े हैं।

अररिया में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर बिहार की सियासत का पारा भी हाई हो गया है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होने कहा कि कांग्रेस देश के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहती है। आरजेडी के लोगों ने भी यही विषय को उठाया था, जिस समय नेपाल और बांग्लादेश में घटना घटी थी, इसका दुष्परिणाम हुआ। राहुल गांधी ने इतना भड़काया था कि लेह के अंदर हिंसा भड़क गई। उसी का यह भी नतीजा है।

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ‘आई लव मोहम्मद’ के पीछे खड़े हैं। यही नहीं गिरिराज ने असदुद्दीन ओवैसी को भी लपेट लिया। उन्होने कहा कि ओवैसी और मुफ्ती महबूबा जैसे लोगों को भारत और बिहार का विकास नहीं दिख रहा है। यह लोग सत्ता के लिए भारत में लोगों को लड़वाने में लगे हुए हैं। इसमें पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है।