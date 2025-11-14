बिहार में NDA का 2010 वाला दांव, विधानसभा से 'OUT' होगा लालू परिवार?

संक्षेप: Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी आ गई है। इस लहर में बड़े-बड़े दिग्गज बहने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की स्थिति कमजोर नजर आ रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी आ गई है। इस लहर में बड़े-बड़े दिग्गज बहने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। अब तक के रुझानों के अनुसार,राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव करीब 10 हजार से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव तो मुकाबले में ही नजर नहीं आ रहे। अगर यही ट्रेंड बना रहा तो 2010 का इतिहास दोहराने की पूरी संभावना है, जब लालू परिवार विधानसभा से पूरी तरह बाहर हो गया था।

मां को हराने वाला बेटे को भी हरा देगा? गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में इसी सीट पर सतीश कुमार यादव को हराया था। लेकिन सतीश ने 2010 में तेजस्वी की मां राबड़ी देवी को इसी राघोपुर सीट से 13006 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी। उस जीत ने सतीश को इलाके में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। तब वे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार एनडीए ने उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में उतारा है।

2025 के इस चुनाव में राघोपुर का मुकाबला बेहद प्रतिष्ठापूर्ण हो गया है। एक तरफ लालू परिवार की परंपरागत सीट दांव पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की साख लगी हुई है। 16वें राउंड की गणना के बाद तेजस्वी करीब 10 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। गौरतलब है कि राघोपुर में कुल 30 राउंड की गणना होनी है। अगर तेजस्वी इसी तरह पिछड़ते रहे, तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।

तेज प्रताप की स्थिति और भी खराब दूसरी ओर, तेज प्रताप यादव की बात करें तो वे महुआ सीट पर तीसरे नंबर पर धकेल दिए गए हैं। जनशक्ति जनता दल के नेता और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप कहीं टक्कर में नहीं दिख रहे। आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश रौशन दूसरे स्थान पर हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संजय कुमार शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं।