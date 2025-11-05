Hindustan Hindi News
Bihar Chunav: तेजस्वी के वादे और सतीश के दावे, राघोपुर में बाढ़-कटाव से जुझते लोग; जीत-हार पर क्या बोल रही जनता

Bihar Chunav: तेजस्वी के वादे और सतीश के दावे, राघोपुर में बाढ़-कटाव से जुझते लोग; जीत-हार पर क्या बोल रही जनता

संक्षेप: Bihar Chunav: वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और भाजपा के सतीश कुमार तीसरी बार आमने-सामने हैं। 2010 में राबड़ी देवी को पराजित कर सतीश कुमार चर्चा में आए थे।

Wed, 5 Nov 2025 06:13 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, रजनीश उपाध्याय, राघोपुर, वैशाली
Bihar Chunav: राघोपुर के चारों तरफ बहने वाली गंगा नदी की धाराएं इन दिनों शांत और चुपचाप सी हैं। ठीक वैसे ही मानो कोई तेज धावक दौड़ लगाने के बाद थककर निढाल हो। मगर राघोपुर पूरे रौ में है। हेमतपुर चौक से पहाड़पुर होते जुड़ावनपुर और उससे भी आगे की सड़क पर नौजवान बाइकों पर हरे रंग का लालटेन छाप या भगवा रंग का कमल छाप झंडा लगाये घूम रहे हैं। छोटे-छोटे टोलों के घरों और ग्रामीण बाजारों की दुकानों में लगे झंडे का रंग इशारा करने के लिए काफी हैं कि कहां-किसका जोर है। विशुनपुर का जमींदारी घाट हो या मलिकपुर चौक, हर चौक-चौराहे पर बैठकी में ‘कांटे की लड़ाई’ की चर्चा है।

वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और भाजपा के सतीश कुमार तीसरी बार आमने-सामने हैं। 2010 में राबड़ी देवी को पराजित कर सतीश कुमार चर्चा में आए थे। इसके बाद के दो चुनावों (2015 और 2020) में तेजस्वी ने सतीश को पराजित किया। तेजस्वी महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं और इसलिए यह सीट पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए मायने रखती है।

राजद समर्थक इस तर्क के साथ खड़े हैं कि यदि तेजस्वी जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि सतीश जी तो विधायक रहेंगे। दूसरी तरफ भाजपा का तर्क है कि सतीश जीते तो राघोपुर के विकास को डबल इंजन सरकार से रफ्तार मिलेगी। कांटे की लड़ाई का यही केंद्र है। मगर इसका एक सिरा लालू प्रसाद का प्रभाव और जातीय समीकरण तो दूसरा सिरा महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपये, पेंशन में वृद्धि और मुफ्त बिजली से भी जुड़ा है। यहां मैदान में जनसुराज के चंचल कुमार और तेजपताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल से प्रेम कुमार समेत 19 प्रत्याशी हैं।

राघोपुर के चुनावी संघर्ष को हेमतपुर चौक पर चाय की दुकान में बैठे युवा राजू कुमार सूत्रवाक्य में बताते हैं,‘देखिए, क्या होता है? टक्कर तो कड़ा है।’ राजू का पटना में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। गंगा पर बने छह लेन पुल के राघोपुर से जुड़ने से उनके जैसे अन्य लोगों का पटना से आना-जाना आसान हुआ है। इससे पहले पीपा पुल या नाव का सहारा था। हेमतपुर से भरतचौक होते रुस्तमपुर तक सिंगल लेन सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ी है।

रामपुर श्यामचंद गांव के पास युवा राकेश साफ-साफ कहते हैं, ‘इस सरकार को बदलने की लड़ाई है। सतीश जीत गए तो विधायक बनेंगे, तेजस्वी जीते तो सीएम होंगे। इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमलोग वोट करेंगे।’ इस गांव में ज्यादातर घरों पर कमल छाप के झंडे लगे हैं।

जुड़ावनपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में पहुंचे चंद्रेश्वर सिंह भाजपा की जीत का गणित समझाते हैं, ‘देखिए, समर्थन तो सतीश के पक्ष में हैं।’ कैसे? वह बताते हैं, ‘पिछली बार लोजपा ने 30 हजार वोट काट लिया था। इस बार लोजपा (आर) साथ हैं। एक मुखिया विरोध में थे, इस बार साथ हैं। एसआईआर में राजद का कुछ वोट कट गया है। ऐसे में सतीश बाबू का चांस पक्का है।’

दियारा में दूर-दूर तक फैले खेत और छोटे-छोटे गांव-टोले के जीवन-संघर्ष में चुनावी रंग दिख रहा है। विकास से कहीं ज्यादा राजनीति पर बात हो रही। चर्चा में लालू प्रसाद और पीएम नरेंद्र मोदी भी हैं। राघोपुर को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां से अबतक उनके परिवार के तीन लोग सात बार जीते हैं। यहां राजद के झंडे, पोस्टर व बैनर पर तेजस्वी के साथ लालू की तस्वीर है। तेजप्रताप का अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारना व राघोपुर में सभा की भी चर्चा है। उधर, जनसुराज ने बिदुपुर इलाके में जोर लगा रखा है।

तेजस्वी के वादे

तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले लोगों से कहा कि आपलोगों ने 10 साल से मुझपर भरोसा किए। हम सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। राघोपुर में डिग्री कॉलेज खुलेगा।

सतीश के दावे

मंगलवार को जनसभा में भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार ने कहा कि वे घर का बेटा हैं। मुझे जीताइएगा तो हर समय आपके साथ रहूंगा। क्षेत्र का विकास करुंगा।

बाढ़-कटाव से जूझती आबादी

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की 44 पंचायतों में से 20 राघोपुर और 24 बिदुपुर प्रखंड की है। बड़ा इलाका हर साल गंगा की बाढ़ और कटाव से जूझता है। इस बार बाढ़ में नौघरवा गांव के कई घर गंगा में विलीन हो गये। जुड़ावनपुर के चंद्रिका सिंह कहते हैं- ‘हमलोगों ने बाढ़ के साथ जीना सीख लिया है। गंगा जी आती हैं, खेत कट जाते हैं। क्या करें। बाढ़ में कोई झांकने भी नहीं आया।’ बाढ़ में विधायक के न आने पर भाजपा व तेजप्रताप ने तंज कसा था। राजद समर्थक युवा राकेश कुमार कहते हैं- ‘बाढ़ में आवे से क्या हो जायेगा, सरकार में रहे के चाहीं।’

टक्कर दुनो में है, इसी में कोई निकलेगा

विशुनपुर के बुजुर्ग रामजी राय कहते हैं कि चुनाव में सब आता है। जीतने के बाद कोई नहीं। लालू जी असली नेता थे। उनके घर का गेट खुला रहता था। मुस्कुराते हुए बोले- ‘कुछो है, लालू जी का बेटा है।’ बगल में खड़े महेंद्र राय का जोश बढ़ा-‘आज मोदी जी से लड़ने वाला कोई दूसरा नेता है क्या? जीतेगा तो वही।’ चंदेल द्वार के पास कारोबारी मंटू सिंह का दावा है - मोदी जी के नाम पर भाजपा प्रत्याशी को वोट मिलेगा। जमालपुर गांव में अपने फूस के घर के बाहर बैठे मिले ब्रह्मदेव राय। चुनाव में क्या होगा? बोले- ‘टक्कर दुनों में है। कोई निकल जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
