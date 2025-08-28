Ragging in MIT college of Bihar 200 students tortured professor for 1 hour बिहार के MIT कॉलज में रैगिंग पर महाभारत, प्रोफेसर को 200 छात्रों ने 1 घंटे तक टॉर्चर किया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRagging in MIT college of Bihar 200 students tortured professor for 1 hour

बिहार के MIT कॉलज में रैगिंग पर महाभारत, प्रोफेसर को 200 छात्रों ने 1 घंटे तक टॉर्चर किया

करीब दो सौ की संक्खा में छात्रों ने प्रोफेसर को घेर लिया। वे एमआईटी में हुए सभी कार्रवाई को वापस करने की बात कह रहे थे। कई छात्रों ने शिक्षक के साथ गाली गलौच भी की।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाताThu, 28 Aug 2025 01:33 PM
share Share
Follow Us on
बिहार के MIT कॉलज में रैगिंग पर महाभारत, प्रोफेसर को 200 छात्रों ने 1 घंटे तक टॉर्चर किया

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में में छात्रों का उपद्रव नहीं रुक रहा है। रैगिंग के आरोप में छह छात्रों के निलंबन के बाद बुधवार देर रात करीब 200 छात्रों ने एमआईटी के हॉस्टल में ड्यूटी करने जा रहे एक प्रोफेसर को घेर लिया और एक घंटे तक उनसे बदसलूकी करते रहे। सभी छात्र सीनियर बैच के थे। बदसलूकी करने वाले छात्र शिक्षक पर छह छात्रों के निलंबन को वापस कराने का दबाव बना रहे थे।

करीब दो सौ की संक्खा में छात्रों ने प्रोफेसर को घेर लिया। वे एमआईटी में हुए सभी कार्रवाई को वापस करने की बात कह रहे थे। कई छात्रों ने शिक्षक के साथ गाली गलौच भी की। एमआईटी में अनुशासन के लिए रात 10 बजे के बाद छात्रों को हास्टल और कैंपस से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। इसका ठीकरा भी छात्र शिक्षक के माथे डाल रहे थे। छात्रों ने शिक्षक से कहा कि दस बजे वाला आदेश वापस नहीं हुआ तो हम आगे भी ऐसा करेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में नक्सलियों को बड़ा झटका, एके 47 के साथ 175 गोलियां जब्त
ये भी पढ़ें:बिहार में शुरू हुई लव स्टोरी का नेपाल में खौफनाक अंत; पूरी कहानी समझिए

एमआईटी मे हॉस्टल में रैगिंग रोकन के लिए तीन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। एक शिक्षक ब्वायज हास्टल में और दो गर्ल्स हॉस्टल में ड्यूटी करते हैं। पीड़ित शिक्षक अपनी ड्यूटी करने हॉस्टल जा रहे थे। रास्ते में ही छात्रों ने उन्हें घेर लिया और बदसलूकी करने लगे। शिक्षक की बदसलूकी की सूचना अन्य अधिकारियों को दी।

ये भी पढ़ें:नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी, पुलिस हेडक्वार्टर से अलर्ट जारी

कॉलेज प्रशासन की ओर से ब्रह्मपुरा थाने को सूचना दी गई। ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस रात 12 बजे एमआईटी पहुंची और पूरे कैंपस में गश्त लगाई। प्रोफेसर से बदसलूकी के मामले में प्राचार्य प्रो मिथिलेश कुमार झा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। पुलिस भी अपने स्तर से छानबीन कर रही है। पिछले दिनों रैगिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कुछ छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।