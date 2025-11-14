Rafiganj Result LIVE: रफीगंज चुनाव नतीजा; मतगणना शुरू गुलाम या प्रमोद सिंह में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Rafiganj Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की रफीगंज असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के गुलाम शाहिद जीत दर्ज करते हैं या फिर जेडीयू के प्रमोद कुमार सिंह।
बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की रफीगंज सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। आरजेडी के गुलाम शाहिद और जेडीयू के प्रमोद कुमार सिंह के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी के मोहम्मद निहालुद्दीन ने जेडीयू के दो बार विधायक रहे अशोक सिंह को हरा दिया था। इस बार दोनों दलों ने अपने चेहरे बदले हैं। अब देखना होगा क्या आरजेडी फिर से चुनाव जीत जाती है या जेडीयू फिर हारती है।
सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।
रफीगंज विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले में आती है। यह औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस ने सर्वाधिक 6 बार जीत दर्ज की है। आरजेडी ने 3, जेडीयू ने 2, जनता पार्टी ने 2 और सीपीआई, जनसंघ एवं समता पार्टी ने एक-एक बार इस सीट पर अपना परचम लहराया।
2020 में आरजेडी के मोहम्मद निहालुद्दीन ने निर्दलीय लड़े प्रमोद सिंह को 9 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। जेडीयू से दो बार के विधायक रहे अशोक सिंह 26 हजार वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद निहालुद्दीन ने सबसे ज्यादा 63325 वोट हांसिल किए थे। वहीं, चौथे नंबर पर रहे बसपा के मनोज सिंह को 14 हजार वोट मिले थे। जातीय समीकरण की बात करें तो रफीगंज विधानसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में रहते हैं।