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पाकिस्तानी हैंडलर से कनेक्शन, मदरसे में बच्चे को शिक्षा; बिहार के कट्टरपंथी इजहारूल हक पर शिकंजा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना/मथुबनी
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इजहारुल हक लंबे समय से मदरसे में रहकर बच्चों को तालीम दे रहा था। प्रारंभिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि इजहारुल हक सीधे तौर पर एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

पाकिस्तानी हैंडलर से कनेक्शन, मदरसे में बच्चे को शिक्षा; बिहार के कट्टरपंथी इजहारूल हक पर शिकंजा

राष्ट्रविरोधी एवं कट्टरपंथी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में बिहार और मध्य प्रदेश एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) की टीम ने मधुबनी जिले से 56 वर्षीय मदरसा शिक्षक इजहारुल हक को गिरफ्तार किया है। वह वर्तमान में मधुबनी के नगर थाना अंतर्गत उर्दू मोहल्ला, राघोनगर स्थित मदरसा नूरे मोहम्मदिया में निवास कर रहा था। इजहारुल पर पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहने और उनको भारत से जुड़ी गोपनीय जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराने का गंभीर आरोप है। इजहारुल हक पर शिकंजा कसता जा रहा है।

मदरसे में बच्चों को देता था तालीम

मधुबनी के पंडौल थाने के नौतोल सरिसवपाही गांव निवासी इजहारुल हक लंबे समय से मदरसे में रहकर बच्चों को तालीम दे रहा था। बिहार एटीएस के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पंकज कुमार दाराद ने बताया कि आरोपित को मध्य प्रदेश एसटीएफ थाने में 12 जून को दर्ज कांड संख्या 06/2026 में गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में आरोपित पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की कई धाराएं लगी हैं।

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पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क का खुलासा

मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि इजहारुल हक सीधे तौर पर एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीम उसे लेकर उसके पैतृक घर सरिसवपाही पहुंची। सघन तलाशी के दौरान उसके पास से दो एंड्रॉयड फोन जब्त किए गए हैं, जिनके डाटा की जांच की जा रही है। सोमवार शाम सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच इजहारुल हक को ट्रांजिट रिमांड के लिए मधुबनी सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) प्रमोद कुमार महथा की अदालत में पेश किया गया।

मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि एटीएस ने बीती रात स्थानीय पुलिस की मदद से इजहारुल हक को शहर की उर्दू कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से सरिसवपाही का रहने वाला है। उस पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में रहने का आरोप है। एटीएस की टीम इजहारूल को नगर थाना लेकर आई। वहां एसपी योगेंद्र कुमार और एटीएस के अधिकारियों ने बंद कमरे में घंटों पूछताछ की। देशविरोधी नेटवर्क और उसके स्थानीय संपर्कों से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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