राबड़ी पार्ट-2 राजश्री, लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले से बीजेपी नेता ने राजद को घेरा

संक्षेप:

बीजेपी नेता ने कहा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सबके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। ऐसे में पार्टी कमान राजश्री को संभलना चाहिए। 

Jan 10, 2026 04:35 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
नौकरी के बदले जमीन लेने के केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट(राउज एवेन्यू कोर्ट) ने लालू परिवार के कई सदस्यों पर चार्ज फ्रेमिंग को मंजूरी दे दी। कोर्ट के फैसले पर विरोधि दल राजद और पार्टी नेताओं खासकर लालू परिवार पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी के नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी की कमान देने की सलाह दी है।

नीरज कुमार ने बयान जारी करके कहा है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सबके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। ऐसे में पार्टी कमान राजश्री को संभलना चाहिए। राजद में राबड़ी देवी पार्ट टू कब होने जा रहा है यह लालू यादव और तेजस्वी को बताना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट हो गया है कि लालू समेत लैंड फॉर जॉब केस में नामित सभी परिजन जेल जाने वाले हैं। ऐसे में राजश्री की ताजपोशी कब होगी यह बताना चाहिए। राजद में बीजेपी वाली परंपरा नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की कमान थाम ले।

नीरज कुमार ने कहा कि राजद में लालू प्रसाद के स्थान पर उनके परिवार के ही कोई नेता बनेंगे। लालू यादव जेल जाने लगे तो राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। लालू जी ने अपने जीते जी तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान दे दी। अब तेजस्वी यादव भी जेल जाएँगे तो यह हक किसी पार्टी वर्कर या लीडर का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का बनता है। किसी कार्यकर्ता को पार्टी संभालने का मौका कभी नहीं मिलेगा। ऐसे में बताना चाहिए की राबड़ी देवी पार्ट-2 कब हो रहा है।

दरअसल लैंड फॉर जॉब और आआईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार के कई सदस्य फंसे हुए हैं। कई कोशिशों के बावजूद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी,तेजप्रताप, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आरोप को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने काफी गंभीर टिप्पणी दी। राजद के विरोधियों का कहना है कि इसमें उन्हें सजा मिलेगी और जेल जाएंगे। जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि इनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करके स्कूल, अनाथालय या अन्य नेक कार्य का काम किया जाएगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
