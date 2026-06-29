5 जुलाई तक का समय दें, राबड़ी देवी ने घर खाली करने के लिए मांगी मोहलत; भवन निर्माण विभाग को लिखा खत

राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने के लिए अब 5 जुलाई तक का समय मांगा है। घर खाली करने का आज आखिरी दिन था और अब राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को खत लिखा है।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास आज यानी सोमवार को भी खाली होगा या नहीं इसपर अब सस्पेंस बन गया है। जी हां, दरअसल राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को खत लिख कर 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी की तरफ से इस संबंध में आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। यहां आपको बता दें कि 5 जुलाई राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस भी है।

हालांकि, पूर्व सीएम राबड़ी देवी द्वारा भवन निर्माण विभाग को खत लिख कर आवास खाली करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने को लेकर कहा जा रहा है इसकी वजह एक रजिस्टर है। कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को अब तक चार्ज रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। बता दें कि इस रजिस्टर में उन सभी सामानों की लिस्ट दर्ज है जिन्हें इस बंगले में शिफ्ट होते वक्त राबड़ी देवी को उपलब्ध करवाया गया था। कहा जा रहा है कि चार्ज रजिस्टर राबड़ी देवी को साल 2006 में उपलब्ध करवाया गया था।

ऐसा कहा जा रहा है कि घर खाली करने से पहले पूर्व सीएम रजिस्टर में दर्ज सभी सामानों का मिलान आवास में रखे सामानों से कर लेना चाहती हैं ताकि बाद में किसी तरह का विवाद खड़ा ना हो। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक आवास खाली करने और इसके पहले भवन में उपलब्ध सामानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही, उन्होंने उन्हें आवंटित आवास में कार्य पूरा होने की जानकारी मांगी है।

सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, भवन निर्माण सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि जब आवास खाली हो, उस वक्त एक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इधर राजद नेता भोला यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिल सका है। जब तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिल जाता तब तक आवास खाली नहीं हो पाएगा।