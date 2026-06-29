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5 जुलाई तक का समय दें, राबड़ी देवी ने घर खाली करने के लिए मांगी मोहलत; भवन निर्माण विभाग को लिखा खत

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
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राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने के लिए अब 5 जुलाई तक का समय मांगा है। घर खाली करने का आज आखिरी दिन था और अब राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को खत लिखा है। 

5 जुलाई तक का समय दें, राबड़ी देवी ने घर खाली करने के लिए मांगी मोहलत; भवन निर्माण विभाग को लिखा खत

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास आज यानी सोमवार को भी खाली होगा या नहीं इसपर अब सस्पेंस बन गया है। जी हां, दरअसल राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को खत लिख कर 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी की तरफ से इस संबंध में आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है। यहां आपको बता दें कि 5 जुलाई राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस भी है।

हालांकि, पूर्व सीएम राबड़ी देवी द्वारा भवन निर्माण विभाग को खत लिख कर आवास खाली करने के लिए अतिरिक्त समय मांगे जाने को लेकर कहा जा रहा है इसकी वजह एक रजिस्टर है। कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को अब तक चार्ज रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया जा सका है। बता दें कि इस रजिस्टर में उन सभी सामानों की लिस्ट दर्ज है जिन्हें इस बंगले में शिफ्ट होते वक्त राबड़ी देवी को उपलब्ध करवाया गया था। कहा जा रहा है कि चार्ज रजिस्टर राबड़ी देवी को साल 2006 में उपलब्ध करवाया गया था।

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ऐसा कहा जा रहा है कि घर खाली करने से पहले पूर्व सीएम रजिस्टर में दर्ज सभी सामानों का मिलान आवास में रखे सामानों से कर लेना चाहती हैं ताकि बाद में किसी तरह का विवाद खड़ा ना हो। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 5 जुलाई तक आवास खाली करने और इसके पहले भवन में उपलब्ध सामानों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही, उन्होंने उन्हें आवंटित आवास में कार्य पूरा होने की जानकारी मांगी है।

सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार, भवन निर्माण सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि जब आवास खाली हो, उस वक्त एक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इधर राजद नेता भोला यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिल सका है। जब तक चार्ज रजिस्टर नहीं मिल जाता तब तक आवास खाली नहीं हो पाएगा।

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इससे पहले राबड़ी देवी के आवास के बाहर आज हलचल काफी तेज थी। उनके घर से कुछ सामान ट्रक पर लाद कर जाते भी नजर आए। लालू प्रसाद यादव भी घर से बाहर निकले थे। लालू प्रसाद यादव बिना किसी सुरक्षा के बाहर निकले थे। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि लालू यादव घूमने गए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक तो नहीं लेकिन पहले से अच्छा है। बिना सुरक्षाकर्मियों के अकेले ही लालू यादव के बाहर जाने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सरकार को लगता है कि लालू प्रसाद यादव पर किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं तो सरकार समझेगी।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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