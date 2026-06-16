राबड़ी देवी खाली करेंगी आवास, लालू यादव के लिए नए बंगले में रैंप और लिफ्ट लगाने को कहा

राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुल रोड स्थित आवास को खाली कर 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी। हालांकि, इससे पहले उन्होंने भवन निर्माण विभाग से नए सरकारी आवास में लालू यादव के लिए रैंप, लिफ्ट जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए कहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर देंगी। बिहार सरकार की ओर से 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित नए आवास में वह शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन, इसके पहले उन्होंने अपने पति एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए नए बंगले में स्वच्छता (हाइजिन) का ख्याल रखने और रैंप एवं लिफ्ट की व्यवस्था करने की मांग रखी है। इसके साथ ही राबड़ी ने सुरक्षाकर्मियों के लिए आउट हाउस बनाने के लिए भी कहा है। इस सिलसिले में उन्होंने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है।

30 मई को दिल्ली से पटना लौटने पर राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में दो-टूक कहा था कि वह 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली नहीं करेंगी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहें तो फोर्स बुला लें। उनके इस बयान को लेकर पक्ष-विपक्ष में तीखे आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि, सरकार द्वारा लगातार नोटिस भेजे जाने के बाद उन्होंने अपना बंगला शिफ्ट करने का फैसला ले लिया है।

जानकारी के अनुसार, भवन निर्माण विभाग ने 9 जून को राबड़ी देवी को चौथी बार पत्र लिखकर 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आग्रह किया था। इसके जवाब में उन्होंने 10 सर्कुलर रोड आवास को छोड़कर नए आवंटित आवास में जाने पर सहमति जताई। साथ ही कहा कि लालू यादव को किडनी की बीमारी के कारण सीढ़ी चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है। ऐसे में आउट हाउस, रैंप इत्यादि का निर्माण कराया जाए।

नए आवास में काम शुरू उनके आग्रह पर विभाग ने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। निर्माण पूरा होने पर राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगी। राबड़ी ने भवन निर्माण विभाग से यह भी अनुरोध किया कि जबतक भवन निर्माण की ओर से आवश्यक निर्माण कार्य को पूरा नहीं करा लिया जाता है तब तक उन्हें 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहने दिया जाए।

एक महीने से राजनीति गर्म 10 सर्कुलर रोड को खाली करने को लेकर बिहार में करीब महीने भर से राजनीति चल रही है। इस मसले पर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने है। इस आवास में लालू यादव और राबड़ी देवी दो दशक से रह रहे हैं। लालू-राबड़ी के आवास बदले जाने के सरकार के आदेश के बाद से ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया, जबकि सत्ता पक्ष ने लगातार राजद नेताओं को नियम का पालन करने की नसीहत दी।

राबड़ी देवी की मांग पर नियमानुसार कार्रवाई होगी : डिप्टी सीएम उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी द्वारा उनको आवंटित आवास में अतिरिक्त कमरा निर्माण की मांग पर कहा कि सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी। सरकार के पास मामला आने पर समुचित और नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जदयू दफ्तर में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर ये बातें कहीं।

नीतीश सरकार ने बदला था राबड़ी देवी का आवास बता दें कि लालू परिवार लगभग दो दशक से ज्यादा समय से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहता आ रहा है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्काली सरकार ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित कर दिया था। इसके बाद 15 दिसंबर 2025 को उन्हें पहली बार भवन निर्माण विभाग की ओर से 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया।