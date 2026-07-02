राबड़ी देवी ने खाली कर दिया सरकारी आवास, नए बंगले में शिफ्ट होने से पहले कहां रहेगा लालू परिवार?

राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास गुरुवार को खाली कर दिया। लालू परिवार ने इस बंगले से अपना सारा सामान हटा लिया है। यह बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी फिलहाल अपने एक निजी घर में रहने गई हैं।

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। लालू परिवार ने इस बंगले से अपना सारा सामान को हटा लिया है। गुरुवार दोपहर को औपचारिक रूप से आवास खाली करने की सूचना मिली है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी के लिए बतौर बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास कर्णांकित (मार्क) किया हुआ है। फिलहाल वह नए सरकारी बंगले में शिफ्ट नहीं होंगी। अभी राबड़ी देवी अपने निजी आवास में रहने गई हैं।

बिहार सरकार द्वारा पिछले साल नवंबर में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड आवास कर्णांकित कर दिया था। इसके बाद कई बार राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। अब लगभग 7 महीने बाद लालू परिवार ने यह बंगला खाली किया है।

20 साल बाद राबड़ी देवी का नया पता इस आवास में लालू परिवार बीते 20 सालों से रह रहा था। बंगला बदलने पर खूब राजनीति भी हुई। लालू-राबड़ी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सम्राट चौधरी सरकार पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। अब लगभग दो दशक बाद राबड़ी देवी का नया पता पटना का 39 हार्डिंग रोड होगा।

नए आवास में लालू यादव के लिए मांगी सुविधाएं पिछले महीने राबड़ी देवी ने अपने पति एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में कुछ सुविधाओं की मांग की थी। उन्होंने लालू के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रैंप और लिफ्ट लगाने के साथ ही एक आउटहाउस का निर्माण कराने का आग्रह करते हुए भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा था। इसके बाद विभाग की ओर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। इस बंगले का रंगरौगन भी किया गया है।

नए सरकारी आवास में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ लालू परिवार? लालू परिवार फिलहाल अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हुआ है। राबड़ी देवी के अनुरोध पर भवन निर्माण विभाग की ओर से 39 हार्डिंग रोड बंगले में काम कराया जा रहा है। कयास लगाए जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद अच्छे मुहूर्त पर ही लालू परिवार नए आवास में शिफ्ट होगा।

लालू यादव और राबड़ी देवी अभी कहां रहेंगे? राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सारा सामान खाली कर पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास चली गई हैं। बताया जा रहा है कि 39 हार्डिंग रोड आवास में शिफ्ट होने तक लालू परिवार यहीं पर रहेगा। पुराने बंगले से उन्होंने कुछ जरूरी सामान इस बंगले में लाकर रखे हैं। जबकि कई गैरजरूरी सामान बेटे तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास और अन्य निजी परिसर में ले जाए गए हैं।

पुराने बंगले से हटे आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी आवास खाली होने के बाद लालू परिवर की सुरक्षा में तैनात आरजेडी के कार्यकर्ता भी हट गए हैं। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर से गुरुवार दोपहर बाद आरजेडी कार्यकर्ता चले गए।

राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से कर दिया था इनकार पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पिछले महीने सरकारी आवास खाली करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा था कि वे चाहें तो फोर्स भेज दें, बंगला खाली नहीं होगा। हालांकि, बाद में भवन निर्माण विभाग की ओर से उन्हें लगातार नोटिस देकर 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने को कहा गया। हाल ही में राबड़ी देवी ने विभाग से 5 जुलाई तक का समय मांगा था, मगर इससे तीन दिन पहले ही उन्होंने आवास खाली कर दिया।