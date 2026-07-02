राबड़ी देवी ने खाली कर दिया सरकारी आवास, नए बंगले में शिफ्ट होने से पहले कहां रहेगा लालू परिवार?
राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास गुरुवार को खाली कर दिया। लालू परिवार ने इस बंगले से अपना सारा सामान हटा लिया है। यह बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। राबड़ी देवी फिलहाल अपने एक निजी घर में रहने गई हैं।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। लालू परिवार ने इस बंगले से अपना सारा सामान को हटा लिया है। गुरुवार दोपहर को औपचारिक रूप से आवास खाली करने की सूचना मिली है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी के लिए बतौर बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास कर्णांकित (मार्क) किया हुआ है। फिलहाल वह नए सरकारी बंगले में शिफ्ट नहीं होंगी। अभी राबड़ी देवी अपने निजी आवास में रहने गई हैं।
बिहार सरकार द्वारा पिछले साल नवंबर में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड आवास कर्णांकित कर दिया था। इसके बाद कई बार राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। अब लगभग 7 महीने बाद लालू परिवार ने यह बंगला खाली किया है।
20 साल बाद राबड़ी देवी का नया पता
इस आवास में लालू परिवार बीते 20 सालों से रह रहा था। बंगला बदलने पर खूब राजनीति भी हुई। लालू-राबड़ी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सम्राट चौधरी सरकार पर उन्हें बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। अब लगभग दो दशक बाद राबड़ी देवी का नया पता पटना का 39 हार्डिंग रोड होगा।
नए आवास में लालू यादव के लिए मांगी सुविधाएं
पिछले महीने राबड़ी देवी ने अपने पति एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में कुछ सुविधाओं की मांग की थी। उन्होंने लालू के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रैंप और लिफ्ट लगाने के साथ ही एक आउटहाउस का निर्माण कराने का आग्रह करते हुए भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा था। इसके बाद विभाग की ओर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। इस बंगले का रंगरौगन भी किया गया है।
नए सरकारी आवास में शिफ्ट क्यों नहीं हुआ लालू परिवार?
लालू परिवार फिलहाल अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं हुआ है। राबड़ी देवी के अनुरोध पर भवन निर्माण विभाग की ओर से 39 हार्डिंग रोड बंगले में काम कराया जा रहा है। कयास लगाए जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद अच्छे मुहूर्त पर ही लालू परिवार नए आवास में शिफ्ट होगा।
लालू यादव और राबड़ी देवी अभी कहां रहेंगे?
राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सारा सामान खाली कर पटना के कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास चली गई हैं। बताया जा रहा है कि 39 हार्डिंग रोड आवास में शिफ्ट होने तक लालू परिवार यहीं पर रहेगा। पुराने बंगले से उन्होंने कुछ जरूरी सामान इस बंगले में लाकर रखे हैं। जबकि कई गैरजरूरी सामान बेटे तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास और अन्य निजी परिसर में ले जाए गए हैं।
पुराने बंगले से हटे आरजेडी कार्यकर्ता
राबड़ी आवास खाली होने के बाद लालू परिवर की सुरक्षा में तैनात आरजेडी के कार्यकर्ता भी हट गए हैं। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर से गुरुवार दोपहर बाद आरजेडी कार्यकर्ता चले गए।
राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से कर दिया था इनकार
पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पिछले महीने सरकारी आवास खाली करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुनौती देते हुए कहा था कि वे चाहें तो फोर्स भेज दें, बंगला खाली नहीं होगा। हालांकि, बाद में भवन निर्माण विभाग की ओर से उन्हें लगातार नोटिस देकर 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने को कहा गया। हाल ही में राबड़ी देवी ने विभाग से 5 जुलाई तक का समय मांगा था, मगर इससे तीन दिन पहले ही उन्होंने आवास खाली कर दिया।
10 सर्कुलर रोड आवास में अब कौन रहेगा?
पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में जहां दो दशक से लालू परिवार रह रहा था, वहां अब सम्राट सरकार में दलित वर्ग से आने वाले मंत्री नंदकिशोर राम रहेंगे। मई 2026 में भवन निर्माण विभाग ने नंदकिशोर को यह बंगला आवंटित कर दिया था। राबड़ी देवी द्वारा आवास खाली नहीं किए जाने से वह अपने नए सरकारी बंगले में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहे थे। अब जल्द ही विभाग उन्हें इस बंगले की चाबी सौंप देगा, हालांकि उससे पहले मरम्मत का कुछ कार्य कराया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।