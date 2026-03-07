नीतीश को भगा रही BJP, बुद्धि भ्रष्ट हो गई; राबड़ी देवी बोलीं- बिहार नहीं छोड़ें सीएम

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भाजपा उन्हें बिहार से भगा रही है। उन्हें बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीतीश को बिहार से भगा रही है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ पटना पहुंचीं राबड़ी ने कहा कि उनकी (नीतीश कुमार) की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्हें नहीं जाना चाहिए, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए।

राबड़ी देवी अपने पति आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ शनिवार दोपहर को दिल्ली से पटना पहुंचीं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने यह बयान दिया। इस दौरान लालू ने मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखी। नीतीश की नई राजनीतिक पारी पर बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के मुखिया लालू की प्रतिक्रिया का लोगों को अभी तक इंतजार है।

तेजस्वी ने भी बताया था भाजपा की साजिश हालांकि, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले को उन्होंने भी भाजपा की साजिश बताया था। दो दिन पहले गुरुवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जनादेश नीतीश कुमार को मिला था। किसी दूसरे नेता के साथ नई सरकार बनाना पूरी तरह से जनता की भावनाओं और जनादेश के खिलाफ होगा।

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आरजेडी ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि भाजपा अपने चुनावी फायदे के लिए नीतीश को सिर्फ मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने सहयोगी दलों को खत्म करने की भाजपा की आदत है। महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में एआईएडीएमके को भी भाजपा ने खत्म कर दिया।

नीतीश बोले- अपनी इच्छा से जा रहा राज्यसभा दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि वह अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि शुरुआत से उनकी इच्छा रही है कि वह बिहार विधान मंडल के दोनों सदन और संसद के दोनों सदनों के सदस्य बने। वह विधायक, एमएलसी और लोकसभा सांसद रह चुके हैं, अब राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं।