राबड़ी की ममता जागी, बोलीं- तेजप्रताप अपने पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, दोनों बेटों को शुभकामना
संक्षेप: पहले चरण के वोटिंग के दिन राबड़ी देवी की ममता जाग उठी। पटना में अपने मताधिकार के प्रयोग से पहले राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि तेजप्रताप अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ रहा है।
बिहार चुनाव में राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने में खटपट की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। लालू प्रसाद यादव ने जब अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया तब तेजप्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई और वो मैदान में कूद पड़े। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया। लेकिन पहले चरण के वोटिंग के दिन राबड़ी देवी की ममता जाग उठी। पटना में अपने मताधिकार के प्रयोग से पहले राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि तेजप्रताप अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ रहा है।
राबड़ी देवी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे बिहार की जनता से अपील है कि वो अपने-अपने बूथों पर जाकर वोट डालें। अपने अधिकार को समझना चाहिए। महिला, बुजुर्ग और जवान से अपील है कि वो मतदान करें। जब राबड़ी देवी से पूछा गया कि तेजप्रताप यादव और तेजस्वी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं तब रबड़ी ने कहा कि दोनों बेटों को शुभकामनाएं हैं। वो (तेजप्रताप यादव) अपने पैर पर खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है। मैं एक मां हूं, मां की शुभकामनाएं हैं।
तेजप्रताप यादव की बहन मीसा भारती ने जनशक्ति जनता दल के चीफ और अपने भाई तेजप्रताप यादव को लेकर कहा कि उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। क्या आप अपने भाई-बहनों को आशीर्वाद नहीं देते।'