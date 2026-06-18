राबड़ी आवास से निकलने लगा सामान, 10 सर्कुलर रोड से कहां जा रहा है लालू यादव का परिवार?
राबड़ी देवी के पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास से सामान खाली होने लगा है। लालू परिवार के सामान की शिफ्टिंग जारी है। गुरुवार को सामान से लदी एक पिकअप गाड़ी राबड़ी आवास से निकली।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली होने लगा है। राबड़ी आवास से गुरुवार को पिकअप गाड़ी में भरकर सामान निकाला गया। पिकअप को प्लास्टिक के तिरपाल से ढका हुआ था, जिससे यह पता नहीं चल पाया कि कौन-सा सामान शिफ्ट हुआ है। इससे पहले भी टुकड़ों-टुकड़ों में राबड़ी आवास से कुछ सामान को शिफ्ट किया जा चुका है।
बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को पटना के 39 हार्डिंग रोड पर दूसरा बंगला आवंटित किया हुआ है। बीते दिनों पूर्व सीएम ने 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोर्स भेजने की चुनौती भी दे दी थी। हालांकि, बाद में भवन निर्माण विभाग को लिखे पत्र में राबड़ी देवी ने मौजूदा सरकारी आवास को खाली कर दूसरे में शिफ्ट करने पर अपनी सहमति जता दी थी। मगर, इससे पहले उन्होंने लालू यादव के लिए नए बंगले में कुछ सुविधाएं विकसित करने की मांग सरकार से की थी।
कहां शिफ्ट हो रहा लालू परिवार?
राबड़ी आवास से गुरुवार को जो पिकअप में लदा सामान निकाला गया, उसे पटना के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में ले जाया गया। यहां राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव रहते हैं। अनुमान है कि जब तक 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में मांग के अनुसार सुविधाएं विकसित न हो जाएं, तब तक लालू एवं राबड़ी अपने बेटे तेजस्वी के आवास में रह सकते हैं। निर्माण कार्य पूरा होने पर वे नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। पूर्व में भी राबड़ी आवास से कुछ सामान को लालू परिवार से जुड़े निजी मकान में शिफ्ट किया गया था।
दलित मंत्री को आवंटित हुआ है 10 सर्कुलर रोड आवास
पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को सम्राट सरकार ने पिछले महीने मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया था। इसके बाद भवन निर्माण विभाग की ओर से लगातार राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए कहा गया। नंदकिशोर राम दलित वर्ग से आते हैं। जब राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने दलित के अपमान का आरोप लगा दिया था। इस पर खूब राजनीति भी हुई।
नए बंगले में राबड़ी देवी ने मांगीं ये सुविधाएं
राबड़ी देवी ने पिछले दिनों भवन निर्माण विभाग से कहा कि उनके पति लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, वह अस्वस्थ रहते हैं। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है। इसलिए 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में रैंप और लिफ्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, लालू के हाइजिन को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं विकसित करने और सुरक्षाकर्मियों के लिए एक आउट हाउस बनाने की भी मांग की गई।
इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने हार्डिंग रोड बंगला में काम शुरू करा दिया। बताया गया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लालू परिवार नए आवास में शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि, राबड़ी देवी ने तब तक उन्हें 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में ही रहने देने का अनुरोध किया था। अब विभाग उन्हें कब तक मौजूदा आवास में रहने की अनुमति देता है, यह स्पष्ट नहीं है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।