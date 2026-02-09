भाजपा MLC की तरफ लपकीं राबड़ी देवी, RJD नेताओं ने रोका; विधान परिषद में खूब हंगामा

संक्षेप: बिहार विधान परिषद की कार्यवाही सोमवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। लंच के बाद दूसरी पाली में भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कुछ बोल दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष उनकी ओर लपक गईं। विवाद गर्माता देख आरजेडी के सदस्यों ने राबड़ी को रोका।

बिहार विधान परिषद में गुरुवार को दरभंगा एवं खगड़िया में बलात्कार के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने वेल में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। फिर सदन को दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि, दूसरी पाली में भी विधान परिषद की कार्यवाही 20 मिनट ही चल पाई। पक्ष और विपक्ष के विधान पार्षदों के बीच खूब नोक-झोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी वेल में आकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एमएलसी की तरफ लपक गईं। तभी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सदस्यों ने उन्हें रोका।

दरअसल, भोजनावकाश के बाद ढाई बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई। एक बार फिर आरजेडी के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दरभंगा में नाबालिग के साथ हुई जघन्य घटना पर चर्चा कराने की जानकारी दी। इस पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सूचना ग्रहण करने और नियमानुसार पूर्व में बैठक कर इस पर सरकार से सहमति लेकर विशेष चर्चा कराने की बात कही। इस बीच सदन में विपक्षी सदस्यों ने शोरगुल शुरू कर दिया।

भाजपा एमएलसी की बात पर भड़क गईं राबड़ी फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं-मैं होने लगी। मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार समेत अन्य नेता राबड़ी देवी एवं अन्य विपक्षी सदस्यों के बीच बहसबाजी हुई। इसी दौरान भाजपा के देवेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी की ओर इशारा करते हुए कह दिया 'बड़ी बोलती रहती हैं'। इस पर सदन में भारी हंगामा मच गया।

आरजेडी के सुनील कुमार सिंह ने तीखे विरोधी स्वर में भाजपा एमएलसी से कहा- 'क्या बोले!' इसके बाद राबड़ी देवी अपनी सीट से उठकर देवेश कुमार की ओर लपकीं। तभी, सुनील सिंह समेत अन्य आरजेडी के सदस्यों ने उन्हें वेल में जाकर रोका। फिर विपक्ष ने वेल में ही सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। अत्यधिक शोर के बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इसके पूर्व शोरगुल के बीच ही ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण, 2025-26 को सदन पटल पर पेश किया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि वे सभापति को लिखित में देवेश कुमार के खिलाफ शिकायत करेंगी। इसमें उनसे माफी मांगने की मांग करेंगी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राजद के सदस्य लॉबी में पत्र तैयार करने में जुट गए हैं।

पहली पाली में भी हुआ हंगामा, नीतीश के इस्तीफे की मांग सोमवार को विधान परिषद की पहली पाली में भी भारी हंगामा हुआ। दोपहर 12 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल के साथ ही आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दरभंगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या पर सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे। सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने शोर गुल किया। फिर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की।

सीएम नीतीश अपनी सीट से खड़े हुए और विपक्षी सदस्यों से कहने लगे कि इन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया है। जब से हम लोग आए हैं, तब से एक-एक काम कर रहे हैं। तब से बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। भारी शोर गुल के बीच ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिनियत कार्य के तहत चार दस्तावेज पेश किया। फिर हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही लंच तक स्थगित हो गई थी।