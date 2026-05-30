नया-नया मुख्यमंत्री बनल हैं तो...सीएम सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी की खुली चुनौती- बंगला नहीं छोड़ेंगे
पटना के 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के सवाल पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा है कि वे किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री फोर्स भेजकर खाली करवा लें।
Rabri Devi challenges CM Samrat Choudhary: बिहार में 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले की लड़ाई में सरकार और विधान परिषद में नेता विरोधि दल राबड़ी देवी के बीच ठन गई है। पूर्व सीएम ने वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दी है कि बंगला खाली नहीं करेंगी, सरकार फोर्स भेजकर खाली करवा ले। राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली करने का फाइनल नोटिस भेजा गया है। राबड़ी देवी जिस आवास में 2005 से रह रही हैं वह पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। सरकार की नई चिट्ठी पर सियायी बवाल मच गया है। अपनी नेता रबड़ी देवी के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) ने मोर्चा खोल दिया है।
शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का लेटर भेजा और शनिवार को इस सवाल पर पूर्व सीएम ऐसे भड़कीं कि सियासी बवंडर मच गया। राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि नया-नया मुख्यमंत्री बनल हैं ना। फोर्स भेजकर मेरा आवास खाली करवा लें। हम नहीं खाली नहीं करेंगे। राबड़ी देवी काफी गुस्से में दिखीं। मीडिया से भी ज्यादा बात नहीं की। टीवी चैनलों का माइक हाथ से टाल दिया और निकल गईंं।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें