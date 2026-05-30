Rabri Devi Bungalow LIVE: 15 दिन में राबड़ी आवास खाली करना होगा, लालू परिवार को सम्राट सरकार का अल्टीमेटम
Rabri Devi Bungalow LIVE: राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। सम्राट सरकार ने उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस पर राजनीतिक पारा चरम पर है।
Rabri Devi Bungalow LIVE: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सम्राट सरकार से नोटिस मिलने के बावजूद राबड़ी देवी बंगला खाली करने से इनकार कर चुकी हैं। बताया जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 15 दिनों के भीतर आवास खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। दूसरी ओर, यह आवास सम्राट सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हुआ है, जो दलित वर्ग से आते हैं। राज्य सरकार पहले ही बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला सरकारी बंगला आवंटित कर चुकी है, जिसमें लालू परिवार अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है।
रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। अगर लालू परिवार इस अवधि में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली नहीं करेगा, तो उनके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राबड़ी बोलीं- सम्राट फोर्स बुला लें, बंगला खाली नहीं होगा
दिल्ली से पटना लौटीं राबड़ी देवी ने शनिवार दोपहर को मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फोर्स बुला लें, लेकिन बंगला खाली नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद सियासी पारे को और गर्मा दिया। एनडीए नेताओं और आरजेडी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सरकारी आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है। यह कार्रवाई नियमों के अनुसार हो रही है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी कहा कि कानून और नियमों के अनुरूप
राबड़
पटना पुलिस पहुंची राबड़ी आवास
राबड़ी देवी के बंगला खाली करने से इनकार करने के बाद शाम में पटना पुलिस और प्रशासन की टीम उनके आवास पहुंच गई। 10 सर्कुलर रोड बंगले में पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम से बात की। उनसे यह आवास खाली कर नए आवंटित बंगले में शिफ्ट होने का अनुरोध किया गया। कुछ देर बाद टीम वापस लौट गई।
मंत्री नंदकिशोर राम बोले- दलित हूं इसलिए…
10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को सम्राट सरकार ने मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया है। मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि उनके पास अभी कोई सरकारी आवास नहीं है। उन्हें यह बंगला आवंटित किया गया है। वह दलित हैं। मेरा दलित होना अभिशाप बन गया है।
आरजेडी बोली- बदनाम करने के लिए दलित मंत्री को आवास आवंटित किया
लालू यादव की पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि बदनाम करने के लिए राबड़ी आवास दलित मंत्री को आवंटित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाए कि नियमों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास बदला गया है।
भाजपा बोली- सरकारी आवास निजी संपत्ति नहीं
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस मामले पर कहा कि सरकारी बंगला किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत ही आवासों का आवंटन और पुनः आवंटन किया जाता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना करना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों का अपमान है।
डिप्टी सीएम बोले- कानून का पालन करें राबड़ी देवी
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को कानून और नियम का पालन करना चाहिए। मकान प्राकरण में जो कानून कहता है, वही होगा। लोगों को उसका अनुपालन करना चाहिए। जो नियम है, उसी के अनुरूप काम करने को सरकार बाध्य है।
दो दशक से इस आवास में रह रहा लालू परिवार
पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास आरजेडी की राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है। लालू परिवार दो दशक से ज्यादा समय से इस आवास में रह रहा है। नवंबर 2025 में तत्कालीन नीतीश सरकार ने राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित कर दिया।
इसके बाद उन्हें सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने के लिए समय-समय पर नोटिस दिए गए, मगर लालू परिवार ने बंगला खाली नहीं किया। अब मंत्री नंद किशोर राम को यह बंगला आवंटित कर दिया गया है तो राबड़ी देवी को जल्द से जल्द इसे खाली करने के लिए कहा जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।