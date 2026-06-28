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राबड़ी देवी सरकार से मिले 39 हार्डिंग्स रोड आवास में नहीं रहेंगी? कहां शिफ्ट होने का है प्लान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने के मिली मोहलत सोमवार को खत्म हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, राबड़ी देवी सरकार की तरफ से मिले 39 हार्डिंग रोड स्थित घर में नहीं रहेंगी। 

राबड़ी देवी सरकार से मिले 39 हार्डिंग्स रोड आवास में नहीं रहेंगी? कहां शिफ्ट होने का है प्लान

पटना स्थित दस सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहां शिफ्ट होंगी? इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी सरकार की तरफ से मिले 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में शिफ्ट नहीं होंगी। दरअसल 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने की मियाद सोमवार को खत्म हो रही है। जिसके बाद अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी अपने बेटे तेजस्वी यादव के घर शिफ्ट हो जाएंगी।

तेजस्वी यादव एक पोलो रोड स्थित आवास में रहते हैं और राबड़ी देवी भी रहने के लिए यहीं जा सकती हैं। यह आवास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम आवंटित है। कहा जा रहा है कि पूरा परिवार फिलहाल वहीं शिफ्ट होगा। राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग की ओर से 29 जून तक आवास खाली करने का अंतिम नोटिस मिला है। ऐसे में आवास खाली करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शनिवार को भी ट्रकों में भरकर दस सर्कुलर से सामान एक पोलो रोड और कौटिल्य नगर स्थित आवास ले जाया गया। सीसीटीवी कैमरे एक दिन पहले ही हटा लिए गए थे।

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पार्टी सूत्रों के अनुसार राबड़ी की ओर से भवन निर्माण विभाग से उन सामान की सूची मांगी गई है, जो वहां विभाग की ओर से लगाए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आवास खाली करने के बाद विभाग की ओर से कोई आपत्ति नहीं आए। सरकार की ओर से राबड़ी देवी को 39, हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 39, हार्डिंग्स रोड आवास में रहने की योजना नहीं है।

22 जून को राबड़ी देवी को मिला था नोटिस

बता दें कि आवास खाली करने के लिए राबड़ी देवी को हाल ही में 22 जून को नोटिस दिया गया था। इन नोटिस में कहा गया था कि वो सात दिनों के अंदर बंगला खाली कर दें। इतना ही नहीं बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से यह भी कहा गया था कि अगर उन्होंने बंगला खाली नहीं किया तो इसके बाद अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इससे पहले इसी महीने 9 जून को भी विभाग की तरफ से राबड़ी देवी को घर खाली करने का नोटिस दिया गय था। इसके बाद राबड़ी देवी ने आवास छोड़ने की बात तो कही थे लेकिन उन्होंने कहा था कि चूकि किडनी की बीमारी के कारण लालू प्रसाद यादव को सीढ़ी चढ़ने-उतरने में परेशानी होती है लिहाजा नए आवास में आउट हाउस, रैंप इत्यादि का निर्माण कराया जाए।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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