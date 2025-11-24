लालू परिवार का केस सुन रहे जज को बदलने की मांग, दिल्ली कोर्ट में राबड़ी की अपील

संक्षेप: पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ IRCTC घोटाला और नौकरी के बदले जमीन जैसे चार मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने को बदलने की मांग की है। राबड़ी ने मुकदमे किसी और जज के पास ट्रांसफर करने की अपील की है।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में याचिका दायर कर आईआरसीटीसी घोटाले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने की अदालत से अपना केस किसी और जज के पास भेजने की अपील की है। राबड़ी ने मुकदमे में पक्षपात की आशंका के मद्देनजर अपना केस किसी और जज के कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। गोगने की अदालत में लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार से जुड़े चार केस की सुनवाई चल रही है। 13 अक्टूबर को अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप गठन कर दिया था।

राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में आईआरसीटीसी घोटाला, नौकरी के बदली जमीन घोटाला जैसे मामले दूसरे जज के पास भेजने की गुजारिश की है। राबड़ी देवी ने एमपी-एमएलए कोर्ट के जिला जज की अदालत में दायर इस याचिका में अपने मुकदमों के जज पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर केस की सुनवाई करने का आरोप लगाया है। राबड़ी ने कहा है कि जज अभियोजन पक्ष की तरफ झुके हैं। उन्होंने याचिका में लिखा है कि उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई और उस दौरान दिए गए आदेशों से उन्हें पक्षपात की आशंका है, इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए केस को दूसरे जज के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए।