खांसी और सीने में दर्द का इलाज कराने अस्पताल गया था मरीज, डॉक्टर ने लगा दी रैबिज की सूई
बिहार में खांसी और सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे मरीज को रैबिज की सूई देने का मामला प्रकाश में आया है। मोतिहारी में इस घटना के बाद सरकारी अस्पताल की भारी लापरवाही उजागर हो गई है। सरकार अस्पताल में ऐसी लापरवाही के बाद अब यहां खांसी व सीने में दर्द के मरीज को कुत्ता काटने की सुई देने के मामले में सीएस ने संग्रामपुर सीएचसी की जांच की। मंगलवार को सीएस रविभूषण श्रीवास्तव ने एक एक कर्मी से पूछताछ की। किसने मरीज का पुर्जा काटा, किसने दवा लिखी और किसने सुई लगाई।
पुर्जा पर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पंकज कुमार का इलाज कर्ता की जगह नाम लिखा था। लेकिन उन्होंने मरीज की जांच की ही नहीं थी। सीएस को बताया गया कि एक चतुर्थ वर्गीय कर्मी के द्वारा सुई लगाई गई है। जबकि एक अन्य चिकित्सक के द्वारा दवा लिखने की बात आ रही है। अधिकारी ने बताया कि गहनता से जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसपर कार्रवाई की जायेगी। इधर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पंकज कुमार ने सीएचसी के कई कर्मियों पर साजिश करने का गंभीर आरोप लगाया।
कहा कि यह घटना प्रायोजित है। क्योंकि उनके द्वारा कई कर्मियों की खामियों को उजागर किया जानेवाला है। कमी उजागर नहीं हो इसके लिए यह सब किया गया है। सीएचसी में कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिनपर प्रभारी जल्द ही अंकुश लगाने का आश्वासन दिए हैं। सीएचसी के अगल बगल में संचालित दर्जनों अवैध क्लीनिक, जांचघर और अल्ट्रासाउंड की जांच की जायेगी। सीएस ने कहा कि जल्द ही छापेमारी की जाएगी। अभी कागजी प्रक्रिया हो रही है।