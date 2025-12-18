Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsRabid Stray Dog terror in Sasaram biting 70 people roaming through colonies
सासाराम में पागल कुत्ते का आतंक, मोहल्लों में घूम-घूमकर 70 लोगों को काटा

सासाराम में पागल कुत्ते का आतंक, मोहल्लों में घूम-घूमकर 70 लोगों को काटा

संक्षेप:

सासाराम में गुरुवार सुबह एक पागल कुत्ते ने आतंक मचाते हुए 70 लोगों को काट दिया। कुत्ते ने बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्गों तक हमला किया। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया।

Dec 18, 2025 07:21 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सासाराम
share Share
Follow Us on

बिहार के सासाराम में गुरुवार को एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। शहर के कई मोहल्लों में घूम-घूमकर कुते ने सुबह 70 लोगों को काट दिया। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। उसने एक साल सी बच्ची से लेकर कई युवा और बुजुर्गों पर हमला किया। इसके बाद जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाया गया। रोहतास जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। रोजाना कुत्ते के काटने के मामले सामने आ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह शहर के महद्दीगंज के समीप कुत्ते ने आतंक मचा दिया। लोगों ने बताया कि पागल कुत्ता शहर के गोपालगंज, बौलिया रोड आदि कई मोहल्ले से होकर गुजरा। इस दौरान उसने कई लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। कुत्ते ने बौलिया रोड स्थित ओवरब्रिज के समीप एक ही परिवार के चार लोगों पर हमला कर दिया। इससे 70 वर्षीय साकुंति कुंवर, 17 वर्षीय सुंदरी कुमारी, 22 वर्षीय नंदनी कुमारी और एक साल की बच्ची लक्ष्मी कुमारी जख्मी हो गए।

ये भी पढ़ें:बिहार के सभी जिलों में कुत्ता आश्रय गृह, हेल्पलाइन नंबर भी होगा जारी

सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि आवारा कुत्ते के काटने से जख्मी हुए सभी लोगों का तत्काल इलाज किया गया। एंटी रैबिज इंजेक्शन देते हुए जख्मों पर मरहम-पट्टी लगाई गई। उन्होंने कहा कि इन दिनों कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं 80 से अधिक जख्मी

सासाराम के सदर अस्पताल में रोजाना औसतन 80 से अधिक लोग डॉग बाइट के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि कुत्ते के काटने के बढ़ते मामले को लेकर अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट है। जख्मी लोगों के बेहतर इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी रैबिज इंजेक्शन उपलब्ध हैं। पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Dog Sasaram News Sasaram Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।