सासाराम में पागल कुत्ते का आतंक, मोहल्लों में घूम-घूमकर 70 लोगों को काटा

संक्षेप: सासाराम में गुरुवार सुबह एक पागल कुत्ते ने आतंक मचाते हुए 70 लोगों को काट दिया। कुत्ते ने बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्गों तक हमला किया। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया।

बिहार के सासाराम में गुरुवार को एक पागल कुत्ते ने आतंक मचा दिया। शहर के कई मोहल्लों में घूम-घूमकर कुते ने सुबह 70 लोगों को काट दिया। इससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। उसने एक साल सी बच्ची से लेकर कई युवा और बुजुर्गों पर हमला किया। इसके बाद जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाया गया। रोहतास जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। रोजाना कुत्ते के काटने के मामले सामने आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह शहर के महद्दीगंज के समीप कुत्ते ने आतंक मचा दिया। लोगों ने बताया कि पागल कुत्ता शहर के गोपालगंज, बौलिया रोड आदि कई मोहल्ले से होकर गुजरा। इस दौरान उसने कई लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। कुत्ते ने बौलिया रोड स्थित ओवरब्रिज के समीप एक ही परिवार के चार लोगों पर हमला कर दिया। इससे 70 वर्षीय साकुंति कुंवर, 17 वर्षीय सुंदरी कुमारी, 22 वर्षीय नंदनी कुमारी और एक साल की बच्ची लक्ष्मी कुमारी जख्मी हो गए।

सदर अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि आवारा कुत्ते के काटने से जख्मी हुए सभी लोगों का तत्काल इलाज किया गया। एंटी रैबिज इंजेक्शन देते हुए जख्मों पर मरहम-पट्टी लगाई गई। उन्होंने कहा कि इन दिनों कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं।