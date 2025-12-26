सासाराम में पागल कुत्ते का आतंक; 20 लोगों को दौड़ाकर काटा, डॉगी की तलाश में जुटा वन विभाग

संक्षेप: सासाराम जिले के करगहर बाजार में पागल कुत्ते ने खरीददारी कर रहे 20 लोगों को दौड़ाकर काट लिया। जिससे बाजार में अफरातफरी मच गई। सभी को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। वहीं पागल कुत्ता दूसरे गांव की ओर भाग गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से कुत्ते को पकड़ने की मांग की है।

सासाराम जिले के करगहर बाजार में शुक्रवार को पागल कुत्ते ने खरीदारी करने आए 20 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। जिन्हें सीएचसी में भर्ती किया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन देकर मुक्त कर दिया गया । घटना के संबंध में बताया जाता है कि स्थानीय बाजार में ग्रामीण क्षेत्र के लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे थे । इस बीच बाजार में एक पागल कुत्ता घुस गया और खरीदारी कर रहे लोगों को काटने लगा। जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया।

बचाव के लिए लोग दौड़ने भागने लगे। ऐसी स्थिति में पागल कुत्ता सामने आने वाले हर शख्स को काटते हुए तेजी से भागने लगा । जब बाजारवासी कुत्ते को पकड़ने या मारने का प्रयास करते तेजी से दूसरे गांवों की ओर भाग निकला। इस घटना में बकसड़ा निवासी डिम्पल कुमारी, मंगीता कुमारी भावाडीह, अखिलेश तिवारी सिरिसियां , राहुल कुमार करगहर, रजनीकांत उपाध्याय करगहर, जीउत कुमार समहुता, डब्लू गोसाईं जलालपुर, सुरेश कुमार चौरसिया सेमरी, ब्रजेश कुमार पिपरा, रजनीश कुमार कौआखोंच, शशिकला कुमारी सेमरी घायल हो गए।

इसके अलावा रूद्रप्रताप करगहर, सावित्री कुमारी करगहर, जानकी कुमारी करगहर, विष्णु कुमार करगहर, अभय कुमार बड़की खडा़री अंकुश कुमार मथुरापुर, आशीष कुमार सेमरी, रामकुमार करगहर , मोहन कुमार अमवलिया , रिशु कुमार करगहर सहित 20 लोग पागल कुत्ता के काटने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए ।