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रात वाला उतरा नहीं था, इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दी; तेजस्वी यादव पर जीतनराम मांझी का तीखा हमला

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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माउंटेन मैन दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि देते हुए तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई और उन्होंने जीतनराम मांझी का नाम ले लिया। अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है तेजस्वी का रात वाला उतरा नहीं था, इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे दी।

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केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा तंज (फाइल फोटो)

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान फिसलने पर तीखा तंज कसा है। मांझी ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तेजस्वी का रात वाला उतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे श्रद्धांजलि दे दी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो मांझी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। उसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव कथित रूप से दशरथ मांझी की जगह जीतनराम मांझी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं।

जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर नशा करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरें तो आने वाले वक्त में ये जनाब जीते जी अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी को भी श्रद्धांजलि दे देंगे। मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “लगता है बाबू साहब का रात वाला उतरा नहीं था इसलिए मुझे श्रद्धांजलि दे रहें हैं। नशा कुछ भी करा सकता है।”

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार को पटना स्थित आरजेडी के कार्यालय में माउटेन मैन दशरथ मांझी की 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और श्रद्धांजलि देते हुए गलती से दशरथ मांझी की जगह हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी का नाम ले लिया। उसी दौरान बगल में मौजूद आरजेडी नेताओं ने तेजस्वी को कहा कि वह गलत नाम ले रहे हैं। फिर नेता प्रतिपक्ष ने तुरंत ठीक करते हुए दशरथ मांझी का नाम लिया।

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दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग

सभा में तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी को भारत रत्न देने और पटना में उनकी बड़ी प्रतिमा लगाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके नाम पर आश्रम भी बनना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दशरथ मांझी के नाम पर राजनीति करने वाले एनडीए के नेता अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। एनडीए सरकार गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। जब राज्य में राजद की सरकार थी, तब लालू जी ने गरीबों को बसाने का काम किया। लेकिन आज एनडीए सरकार इन्हें उजाड़ कर बेघर कर रही है।

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हम सुप्रीमो बोले- दशरथ मांझी को भारत रत्न देने के लिए पीएम से बात करेंगे

दूसरी ओर, हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने भी माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कह कि समाज के वंचित वर्ग में जन्म लेने के कारण दशरथ मांझी को वह सम्मान नहीं मिल सका, जिसके वह हकदार थे। उन्होंने 22 साल तक अथक मेहनत कर पहाड़ का सीना चीरकर लोगों के लिए सुगम रास्ता बनाया था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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