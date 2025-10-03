Quran in house Tej Pratap said on I love Mohammad controversy explained who is Ravana मेरे घर में भी कुरान है, आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले तेज प्रताप; बताया- कौन है रावण, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsQuran in house Tej Pratap said on I love Mohammad controversy explained who is Ravana

मेरे घर में भी कुरान है, आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले तेज प्रताप; बताया- कौन है रावण

तेज प्रताप ने कहा कि आई लव मोहम्मद के विवाद पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोई विवाद कर रहा है तो ठीक बात नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कहा कि रावण एक सोच है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 3 Oct 2025 09:24 AM
share Share
Follow Us on
मेरे घर में भी कुरान है, आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले तेज प्रताप; बताया- कौन है रावण

आई लव मोहम्मद पर यूपी से उपजा विवाद बिहार में एक जिले से दूसरे जिले में फैलता जा रहा है। अररिया के बाद मोतिहारी, वैशाली और गोपालगंज में आई लव मोहम्मद के पोस्ट पर विवाद हुआ। इस बीच लालू के बड़े लाल, नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने इस पर विवाद की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि उनके घर में कुरान शरीफ है। उन्होंने बताया कि रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है। आई लव मोहम्मद प्रकरण पर ओवैसी, गिरिराज सिंह, जीतनराम मांझी समेत कई नेताओं के बयान आ चुके हैं।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि आई लव मोहम्मद के विवाद पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोई विवाद कर रहा है तो ठीक बात नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वे प्रोफेट मोहम्मद का सम्मान करते हैं तो श्रीराम की भी पूजा करते हैं। आई लव मोहम्मद बोलने पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो यह गलत है। उनके घर में भी कुरान शरीफ मौजूद है और वे हिंदू देवी, देवताओं की पूजा करते हैं। राजद से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बना चुके तेज प्रताप यादव बिहार चुनाव में दमखम के साथ लड़ने की तैयारी में हैं। एक एक बयान समझ बूझकर दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी पर खुलकर बोलने लगे तेजप्रताप, राम-लक्ष्मण की दी नसीहत- छोटे हैं तो…
ये भी पढ़ें:पार्टी के पोस्टर पर लालू-राबड़ी क्यों नहीं, तेजप्रताप ने बताया; तेजस्वी पर हमला

दशहरा पर रावण दहन पर उन्होंने कहा कि रावण एक सोच है। सोच को बदल दें तो कोई रावण नहीं है। वह हमारे भीतर पर और हमे ही कंट्रोल करना है। दरअसल गुरुवार को दशहरा के मौके पर सोशल मीडिया पर विरोधियों को रावण बताने की होड़ लगी थी। जदयू ने लालू का दसमुख एनिमेटेड फोटो तो बीजेपी ने तेजस्वी यादव का दस सिरों वाला एनिमेटेड फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें रावण करार दिया था और प्रकरण को चुनाव से जोड़ दिया था

ये भी पढ़ें:मोदी की मां को गाली पर BJP के साथ तेजप्रताप, बोले- दोषी को जेल भेजे केंद्र सरकार
ये भी पढ़ें:बिहार मेरा परिवार, जनता सीएम; तेजप्रताप ने बताया अपने गठबंधन का नाम
ये भी पढ़ें:आपका विधायक नहीं आया ? तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में तेजप्रताप ने लोगों से पूछा
ये भी पढ़ें:ऐसे ही मुझे दूसरा लालू नहीं कहते, तेजप्रताप ने तेजस्वी यादव को फिर टारगेट किया
ये भी पढ़ें:तेजस्वी के राघोपुर की जनता पर तेजप्रताप मेहरबान, रोहिणी ने वीडियो शेयर किया