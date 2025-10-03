मेरे घर में भी कुरान है, आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले तेज प्रताप; बताया- कौन है रावण

तेज प्रताप ने कहा कि आई लव मोहम्मद के विवाद पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोई विवाद कर रहा है तो ठीक बात नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कहा कि रावण एक सोच है।

आई लव मोहम्मद पर यूपी से उपजा विवाद बिहार में एक जिले से दूसरे जिले में फैलता जा रहा है। अररिया के बाद मोतिहारी, वैशाली और गोपालगंज में आई लव मोहम्मद के पोस्ट पर विवाद हुआ। इस बीच लालू के बड़े लाल, नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने इस पर विवाद की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि उनके घर में कुरान शरीफ है। उन्होंने बताया कि रावण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है। आई लव मोहम्मद प्रकरण पर ओवैसी, गिरिराज सिंह, जीतनराम मांझी समेत कई नेताओं के बयान आ चुके हैं।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि आई लव मोहम्मद के विवाद पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कोई विवाद कर रहा है तो ठीक बात नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वे प्रोफेट मोहम्मद का सम्मान करते हैं तो श्रीराम की भी पूजा करते हैं। आई लव मोहम्मद बोलने पर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो यह गलत है। उनके घर में भी कुरान शरीफ मौजूद है और वे हिंदू देवी, देवताओं की पूजा करते हैं। राजद से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बना चुके तेज प्रताप यादव बिहार चुनाव में दमखम के साथ लड़ने की तैयारी में हैं। एक एक बयान समझ बूझकर दे रहे हैं।