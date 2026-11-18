अशोक चौधऱी की विधान परिषद सदस्यता पर संकट, लाभ के दोहरे पद मामले में घिरे
राज्यपाल सचिवालय के एक नोट में अशोक चौधरी द्वारा प्रोबेशनरी अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया है कि शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में लाभ के पद के प्रावधानों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी लाभ के दोहरे पद मामले में घिर गए हैं। मामला उनके विधान पार्षद और सहायक प्राध्यापक पद को लेकर है। इसको लेकर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सिंडिकेट की आपत्ति के बाद लोकभवन ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं।
उधर, अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। राज्यपाल सचिवालय के एक नोट में उनकी प्रोबेशनरी अवधि के दौरान ली गई छुट्टी को नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया है कि शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में लाभ के पद के प्रावधानों के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता पर भी सवाल उठ सकता है। खास तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि कोई व्यक्ति एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के पद पर कैसे बना रह सकता है।
मंत्री रहते सहायक प्राध्यापक की पात्रता हासिल की :दरअसल, डॉ. चौधरी ने मंत्री रहते सहायक प्राध्यापक की पात्रता हासिल की और इसी वर्ष 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एएन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान दिया था। हालांकि, योगदान देने के अगले ही दिन वह छुट्टी पर चले गए। राज्यपाल सचिवालय ने इस छुट्टी की वैधता पर सवाल उठाया है। उसका मानना है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान इस तरह छुट्टी लेना नियमों के अनुरूप नहीं है।