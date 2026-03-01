PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का फाइनल रिजल्ट; किस पद पर किसकी जीत, जानें

PUSU Elections Result: शनिवार की देर रात पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ का चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ गया। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के शांतनु शेखर ने बाजी मारी है।

PUSU Elections: पटना विश्वविद्यालय के छात्रसंघ का चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ गया। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के शांतनु शेखर ने बाजी मारी है तो इसी छात्र संगठन की खुशी कुमारी ने महासचिव पद पर कब्जा कर लिया है। उपाध्यक्ष शिफत फैज, संयुक्त सचिव, अभिषेक कुमार और कोषाध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन की जीत हुई है। पटना विश्ववविद्यालय में इस बार इतिहास बना है। पहली बार अध्यक्ष और महासचिव दोनों सीटों पर एनएसयूआई ने कब्जा कर लिया है। छात्र राजद और छात्र जदयू के हाथ कोई सीट नहीं लगी है।

शनिवार देर रात चुनाव परिणामों का अंतिम रुप से एलान किया गया। जीत और हार का आंकड़ा इस प्रकार है। दो पदों पर एनएसयूआई के उम्मीदवारों ने तो दो पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों की जीत हुई। एक पद पर टीम ओसामा ने कब्जा जमाया है। ओसामा समर्थित शिफत फैज ने उपाध्यक्ष पद पर जदयू के आयुष हर्ष को शिकस्त दी है।

अध्यक्ष जीते- शांतनु शेखर 2896 (एनएसयूआइ)

हारे- प्रिंस कुमार 1400 (छात्र जदयू 1400)

उपाध्यक्ष जीते- शिफत फैज 1568 (टीम ओसामा)

हारे- आयुष हर्ष 1497 जदयू

महासचिव जीते- खुशी कुमारी 2164 (एनएसयूआइ)

हारे- प्रत्युष राज 1611 छात्र राजद

सयुक्त सचिव जीते- अभिषेक कुमार 2173 (एबीवीपी)

हारे- मनोवर आज़म 1751 (एनएसयूआई)

कोषाध्यक्ष जीते- हर्षवर्धन 1519 (एबीवीपी)

हारे- अभिषेक 1429 (जदयू)

क्या बोले विजेता? अध्यक्ष एनएसयूआई के अध्यक्ष पर जीत हासिल करने वाले शांतनु शेखर ने कहा कि बीपीएल छात्रों को विश्वविद्यालय कोष से मदद करेंगे। इसके अलावा पटना विमेंस कॉलेज और मगध महिला कॉलेज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साइंस कॉलेज की खोई गरिमा को वापस लाना प्राथमिकता में शामिल है।। छात्रों की समस्याओं को दूर करना और विश्वविद्यालय प्रशासन की अराजक स्थिति को दूर करने के लिए नई टीम के सभी सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा।

उपाध्यक्ष पीयू छात्र संघ चुनाव की उपाध्यक्ष पद की विजेता शिफत फैज़ ने बताया की मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं जीतूंगी l क्योकि मेरी प्राथमिकता महिला सुरक्षा है l मैं पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा हूँ l मेरे कॉलेज में उतनी दिक्कते नहीं है l लेकिन अन्य कॉलेज में कई तरह की दिक्कते हैं l सभी कॉलेज में सेनेटारी पैड मशीन के साथ सी सी टी वी कैंमरा लगवाए जाएंगे।