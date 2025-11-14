मुझे मेरी मां और घर का वोट भी नहीं मिला; पुष्पम प्रिया ने EVM पर फोड़ा ठीकरा

संक्षेप: बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी में कई दिग्गजों के सपने टूट गए हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज के साथ ही एक और चर्चित नाम पुष्पम प्रिया भी कोई जादू नहीं दिखा सकीं।

बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी में कई दिग्गजों के सपने टूट गए हैं। तेजस्वी यादव की आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज के साथ ही एक और चर्चित नाम पुष्पम प्रिया भी कोई जादू नहीं दिखा सकीं। द प्लूरल्स पार्टी किसी भी सीट पर खाता नहीं खोल सकी। वहीं, खुद पुष्पम प्रिया अपनी सीट पर 8वें स्थान पर रहीं। करारी हार के बाद उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि उन्हें उनकी मां और घर के अन्य लोगों के वोट भी नहीं मिले हैं।

दरभंगा सीट पर लड़ीं पुष्पम प्रिया को महज 1403 वोट मिले। यहां से एक बार फिर भाजपा के संजय सरावगी ने जीत हासिल की है। नतीजे घोषित होने के बाद पुष्पम प्रिया ने एक्स पर कहा कि उनके मुहल्ले और रिश्तेदारों तक के वोट उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हुए। पुष्पम प्रिया ने कहा कि उनके गिने हुए हजारों वोट उन्हें नहीं मिले। उन्होंने दावा किया कि उनके पास गड़बड़ी के सबूत हैं।

पुष्पम प्रिया ने एक्स पर लिखा, 'EVM रिगिंग में इस बार मेरी मां, घर व हर मुहल्ले में रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर। हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण! वोटर हतप्रभ कि वोट कहाँ गए? जहां सैकड़ों वोट मिले उन बूथों पर भी संख्या 0-2 से 5-7 तक! हर बूथ पर एक-सा पैटर्न! सांख्यिकीय रूप से भी असंभव! शायद जिसे EVM मैनिपुलेट करने का काम दिया गया उसे बताया ही नहीं गया कि इस बार मैं अपने गृहनगर से चुनाव लड़ रही हूं, जहां मेरे गिने हुए हजारों वोट हैं। इस बार आपलोगों ने बड़ी चूक कर दी है।'