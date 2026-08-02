Purnia News: जनजातीय बच्चों में आर्ट ऑफ लिविंग विकसित कर रहा नेतृत्व कौशल

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के ग्रामीण व जनजातीय युवाओं को मानसिक रूप से सशक्त, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरसी स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सह आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के परिसर में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 29 जुलाई से शुरू हुए इस विशेष आवासीय प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय जनजातीय समुदाय के युवक व युवतियां हिस्सा ले रही हैं। खास बात यह है कि इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम का वित्तीय दायित्व और व्यवस्था पूर्णिया के प्रमुख चिकित्सक व समाजसेवी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता द्वारा निभाई जा रही है।

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जनजातीय युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने की इस पहल की सर्वत्र सराहना हो रही है। शिविर के दौरान जनजातीय युवाओं को तनावमुक्त जीवन जीने की कला, ध्यान, योग और सुदर्शन क्रिया का गहन अभ्यास कराया जा रहा है। इसके साथ ही उनमें निर्णय लेने की क्षमता, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और प्रभावी संचार कौशल विकसित करने के लिए व्यावहारिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यह जनजातीय युवक-युवतियां अपने-अपने क्षेत्रों और गांवों में जाकर स्वच्छता, नशामुक्ति, प्राथमिक शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक अभियानों की कमान संभालेंगे। डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि जनजातीय समाज के इन प्रतिभावान युवाओं में असीम क्षमताएं हैं। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से यह न केवल अपना भविष्य संवारेंगे, बल्कि अपने समुदाय और क्षेत्र के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे।