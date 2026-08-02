Purnia News: नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान में विद्या विहार के विद्यार्थियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन
Purnia News: -विज्ञापन हित की खबर : -01purn24-नशा मुक्त युवा-विकसित भारत अभियान में विद्या विहार के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाद
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नशामुक्त युवा विकसित भारत मिशन के तत्वावधान में माई भारत द्वारा जिला स्कूल पूर्णिया में नशा मुक्ति विषय पर विविध प्रतियोगिताओं एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम अधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में और फैकल्टी विकास कुमार के सहयोग एवं मार्गदर्शन में सहभागिता की। प्रतियोगिता में संस्थान की छात्रा शांभवी सिन्हा ने कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर संस्थान का गौरव बढ़ाया। वहीं छात्रा रिया कुमारी ने भाषण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति एवं सामाजिक जागरूकता का परिचय दिया। इस उपलब्धि पर संस्थान के चेयरमैन, रजिस्ट्रार, प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल (मैनेजमेंट), वाइस प्रिंसिपल (स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग), वाइस प्रिंसिपल (कोर स्टडीज) और असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने विजेता छात्राओं तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं。
प्रतिभागियों की सराहना
संस्थान प्रबंधन ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व क्षमता तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। नशामुक्त भारत जैसे जन जागरूकता अभियानों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है।
भविष्य की योजनाएं
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी राहुल कुमार ने सभी प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने अनुशासन, सामाजिक संवेदनशीलता और उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी एनएसएस इकाई समाजोपयोगी कार्यक्रमों एवं जनजागरूकता अभियानों में सक्रिय सहभागिता निभाती रहेंगी।
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