Purnia News: बुजुर्ग महिला के लिए विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ ने कराया रक्तदान

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ ने मानव सेवा की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर जरूरतमंद मरीज के लिए रक्तदान कर मिसाल पेश की। संगठन के सहयोग से जीएमसीएच पूर्णिया में भर्ती अधिवक्ता परिवार की बुजुर्ग महिला के उपचार के लिए समय पर एक यूनिट रक्त उपलब्ध कराया गया। जानकारी के अनुसार पूर्णिया न्यायालय की अधिवक्ता सरस्वती कुमारी की सास कलावती देवी गंभीर रूप से बीमार हैं और जीएमसीएच में भर्ती हैं। चिकित्सकों ने उनके उपचार के लिए तत्काल रक्त की आवश्यकता बताई। इसकी जानकारी अधिवक्ता एवं संगठन की महिला मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य संगीता ठाकुर ने विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष गोस्वामी को दी।

सूचना मिलते ही संगठन के जिला कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जिससे मरीज के उपचार में सहायता मिली। रक्तदान के बाद अधिवक्ता सरस्वती कुमारी ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष गोस्वामी, रक्तदाता राजकुमार एवं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए इसे मानवता की मिसाल बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाना है और मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म मानते हुए संगठन निरंतर कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी राकेश सिंह, नगर अध्यक्ष अमरेंद्र भगत, विक्की गोस्वामी, राजेश सिंह, अनिकेत कुमार, काजल गुप्ता एवं संगीता ठाकुर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। सभी ने रक्तदाता राजकुमार के सेवा भाव की सराहना की।