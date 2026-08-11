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Purnia News: तेज रफ्तार अज्ञात कार ने महिला को मारी टक्कर, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एनएच 131ए पर एक महिला कारी देवी की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह रिश्तेदार को सब्जी देने जा रही थीं। तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है।

Purnia News: तेज रफ्तार अज्ञात कार ने महिला को मारी टक्कर, मौत

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णिया-कटिहार मुख्य मार्ग एनएच 131ए पर श्रीनगर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गयी। घटना कि जानकारी मिलते परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान मटिया निवासी प्रकाश ऋषिदेव कि 35 वर्षीय पत्नी कारी देवी के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार कारी देवी रविवार शाम अपने घर से पैदल रिश्तेदार को हरी सब्जी देने दीवानगंज जा रही थीं। वह सड़क किनारे अपनी दिशा में चल रही थीं। रानीपतरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार और अनियंत्रित अज्ञात कार ने पीछे से उन्हें जोरदार ठोकर मार दी।

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ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि महिला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ीं। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना पुलिस और एनएचएआई की एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को जीएमसीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार कराया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मुफस्सिल थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत की सूचना मिली थी। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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