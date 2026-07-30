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Purnia News: शराब के साथ महिला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सात लीटर देशी शराब के साथ एक महिला को मधुबनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला

Purnia News: शराब के साथ महिला गिरफ्तार

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सात लीटर देशी शराब के साथ एक महिला को मधुबनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला मधुबनी थाना क्षेत्र के प्रधान टोला का है। मधुबनी थाना अध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि सूचना मिली थी कि महिला घर से शराब का कारोबार करती है।

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