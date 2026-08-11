Purnia News: सहयोग शिविर में आयोजित आवेदनों की समीक्षा
Purnia News: पूर्णिया में डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पूर्व में आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त राशन कार्ड और आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। सभी संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।
Purnia News: पूर्णिया। डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी। पूर्व में आयोजित सहयोग शिविर में प्राप्त राशन कार्ड एवं विभिन्न आवेदनों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति,आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गयी। बैठक में उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता राजस्व,आपदा,विधि व्यवस्था,विभागीय जांच, जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी,जिला आपूर्ति पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारिगण उपस्थित थे। प्रखंड तथा अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
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