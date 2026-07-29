Purnia News: 35.5 डिग्री तापमान, आज के लिए यलो अलर्ट
Purnia News: पूर्णिया में बुधवार को यलो अलर्ट के तहत बादल छाए रहे और धूप से उमस बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से कड़ी धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञानियों ने 30 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई है, जबकि अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बुधवार को यलो अलर्ट के बीच सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा। धूप-छांव के बीच उमस से लोग परेशान रहे। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती चली गयी। उस पर बिजली की लुकाछिपी से लोगों की परेशानी और बढ़ गयी। बिजली की लुकाछिपी के कारण लोगों को रात में जगना पड़ रहा है। पिछले तीन-चार दिनों से कड़ी धूप से लोगों को फिर से उमस भरी गर्मी से रुबरु होना पड़ रहा है। दोपहर में लोगों को उमस भरी गर्मी के बाद भी आवाजाही लगी रही। दोपहर बाद आग उगलती तपतपाती धूप के कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जबकि 30 जुलाई से 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
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