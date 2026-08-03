Purnia News: रिमझिम बारिश से मिली राहत, चार दिनों तक हल्की वर्षा के आसार
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रविवार को सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बीच-बीच में धूप निकलने से उमस बढ
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रविवार को सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बीच-बीच में धूप निकलने से उमस बढ़ गई और लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। दोपहर के आसपास हुई हल्की रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया जिससे लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जिले में 3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही और बीच-बीच में धूप निकलने से उमस बढ़ती रही। वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच बिजली की आंख-मिचौली ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी।
रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान सामान्य रहने के बावजूद अधिक नमी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने 2 अगस्त से 5 अगस्त तक जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में जिले के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।