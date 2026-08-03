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Purnia News: रिमझिम बारिश से मिली राहत, चार दिनों तक हल्की वर्षा के आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रविवार को सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बीच-बीच में धूप निकलने से उमस बढ

Purnia News: रिमझिम बारिश से मिली राहत, चार दिनों तक हल्की वर्षा के आसार

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। रविवार को सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि बीच-बीच में धूप निकलने से उमस बढ़ गई और लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। दोपहर के आसपास हुई हल्की रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया जिससे लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जिले में 3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही और बीच-बीच में धूप निकलने से उमस बढ़ती रही। वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच बिजली की आंख-मिचौली ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी।

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रविवार को जिले का न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान सामान्य रहने के बावजूद अधिक नमी के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने 2 अगस्त से 5 अगस्त तक जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में जिले के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।

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