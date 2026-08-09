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Purnia News: 34 डिग्री पर पहुंचा तापमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शनिवार को सुबह में आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि दिन चढ

Purnia News: 34 डिग्री पर पहुंचा तापमान

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शनिवार को सुबह में आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि दिन चढ़ते ही धूप खिलने से उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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