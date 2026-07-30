Purnia News: महानंदा, कनकई व परमान के जलस्तर में कमी, नदी कटाव से बढ़ी ग्रामीणों की चिंता

Purnia News: बायसी, एक संवाददाता। सीमांचल की प्रमुख नदियों महानंदा, कनकई एवं परमान के जलस्तर में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की कमी दर्ज की गई है। हालांकि जलस्तर घटने के साथ ही कई स्थानों पर नदी कटाव तेज हो गया है, जिससे तटवर्ती गांवों के लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है तथा जरूरत के अनुसार कटाव निरोधक कार्य भी कराया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने बताया कि तीनों नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां कहीं नदी कटाव की स्थिति गंभीर हो रही है, वहां जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार कटाव निरोधक कार्य शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। महानंदा उप प्रमंडल पूर्णिया केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी अभिषेक लकड़ा ने बताया कि तीनों नदियों का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। उन्होंने बताया कि किशनगंज जिले के तैयबपुर में महानंदा नदी का खतरे का निशान 66.000 मीटर है जबकि गुरुवार को इसका जलस्तर 63.640 मीटर दर्ज किया गया। इसके बाद जलस्तर में कमी का रुख बना हुआ है। पूर्णिया जिले के डेंगराहा घाट पर महानंदा नदी का खतरे का निशान 35.650 मीटर है। यहां गुरुवार को जलस्तर 34.130 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान से नीचे है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के चरघरिया में कनकई नदी का खतरे का निशान 46.940 मीटर है। गुरुवार को नदी का जलस्तर 45.580 मीटर दर्ज किया गया जो खतरे के निशान से नीचे है। वहीं अररिया जिले में परमान नदी का खतरे का निशान 47.000 मीटर है। गुरुवार को नदी का जलस्तर 45.290 मीटर रिकॉर्ड किया गया जो खतरे के निशान से काफी नीचे बह रहा है।