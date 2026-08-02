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Purnia News: सड़क निर्माण को लेकर सौंपा ज्ञापन, शीघ्र निर्माण का आश्वासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -01purn08-सड़क से संबंधित समस्या का विधायक को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण। जलालगढ़, एक संवाददाता। कसबा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत सरसोनी पं

Purnia News: सड़क निर्माण को लेकर सौंपा ज्ञापन, शीघ्र निर्माण का आश्वासन

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। कसबा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत सरसोनी पंचायत के वार्ड संख्या-12 में मोती चौक से सुरेश लाल दास के घर तक नहर किनारे पीसीसी सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक नितेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों की समस्या

ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क वर्षों से जर्जर स्थिति में है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में जलजमाव और कीचड़ के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं एवं मरीजों पर पड़ता है। ग्रामीणों ने विधायक से सड़क निर्माण को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र कार्य शुरू कराने की मांग की। उनका कहना था कि यह सड़क क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है, इसलिए इसका निर्माण जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

विधायक का आश्वासन

विधायक नितेश कुमार सिंह ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कसबा विधानसभा क्षेत्र की सभी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता कुंदन कुणाल ने कहा कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार लोगों के संपर्क में हैं। क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रयास जारी हैं और जल्द ही लोगों को इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में सुरेश लाल दास, महेंद्र विश्वास, विमल विश्वास, सत्यनारायण विश्वास, तेजनारायण विश्वास, झाड़ी ऋषि, वासुदेव मंडल, भाजपा नेता कुंदन कुणाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

FAQs

ग्रामीणों ने किस विधायक को ज्ञापन सौंपा?
ग्रामीणों ने विधायक नितेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा।
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