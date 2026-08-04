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Purnia News: तीन किमी सड़क निर्माण की मांग को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन, जल्द सर्वे का आश्वासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ प्रखंड की हांसी बेगमपुर पंचायत के सिंधुवा रेहका गांव के ग्रामीणों ने लगभग तीन किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की मांग

Purnia News: तीन किमी सड़क निर्माण की मांग को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन, जल्द सर्वे का आश्वासन

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ प्रखंड की हांसी बेगमपुर पंचायत के सिंधुवा रेहका गांव के ग्रामीणों ने लगभग तीन किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर कसबा विधायक नितेश कुमार सिंह को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे करीब 700 परिवारों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जबकि गर्मी में धूल उड़ने से लोगों को परेशानी होती है। खराब सड़क के कारण मरीजों, स्कूली बच्चों, किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को रोजाना आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

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ज्ञापन मिलने के बाद विधायक नितेश कुमार सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि मामले में संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क का सर्वे कराया जाएगा और आबादी तथा आवश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया जल्द शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से अपनी समस्याओं की जानकारी देने की अपील करते हुए कहा कि कसबा विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों के निर्माण और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अरुण कुमार पासवान, शंकर कुमार पासवान, नित्यानंद पासवान, जनार्दन पासवान, दिनेश दास, सौदागर ऋषि, ज्ञानदेव पासवान तथा भाजपा नेता कुंदन कुणाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

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