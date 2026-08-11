Purnia News: बाइक से बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा
Purnia News: पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने दो युवकों को बकरी चोरी करते हुए पकड़ा। युवक बाइक पर थे और कनैला गांव से भाग रहे थे। ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। क्षेत्र में बकरी और खस्सी चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे पशुपालक आक्रोशित थे।
Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालीगंज जीवन चौक के समीप सोमवार दोपहर बाइक से बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार बाइक सवार दोनों युवक कनैला गांव की ओर से बकरी चोरी कर भाग रहे थे। इसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों को फोन के माध्यम से मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने इलाके में घेराबंदी कर दोनों युवकों को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को चोरी की गई बकरी के साथ पकड़ लिया।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बकरी और खस्सी चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थीं। इससे पशुपालकों में काफी नाराजगी थी। सोमवार को बकरी चोरी करते युवकों के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। पकड़े गए युवकों में से एक ने अपना नाम राजा बताया है। वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरानी मंझेली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाना लाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों युवकों से पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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