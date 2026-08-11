Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: बाइक से बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने दो युवकों को बकरी चोरी करते हुए पकड़ा। युवक बाइक पर थे और कनैला गांव से भाग रहे थे। ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। क्षेत्र में बकरी और खस्सी चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिससे पशुपालक आक्रोशित थे।

Purnia News: बाइक से बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा

Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालीगंज जीवन चौक के समीप सोमवार दोपहर बाइक से बकरी चोरी कर भाग रहे दो युवकों को ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार बाइक सवार दोनों युवक कनैला गांव की ओर से बकरी चोरी कर भाग रहे थे। इसकी सूचना आसपास के ग्रामीणों को फोन के माध्यम से मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने इलाके में घेराबंदी कर दोनों युवकों को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों को चोरी की गई बकरी के साथ पकड़ लिया।

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बकरी और खस्सी चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थीं। इससे पशुपालकों में काफी नाराजगी थी। सोमवार को बकरी चोरी करते युवकों के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। पकड़े गए युवकों में से एक ने अपना नाम राजा बताया है। वह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरानी मंझेली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाना लाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों युवकों से पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।