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Purnia News: शिक्षकों की डांट के डर से भागे दो छात्र सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: मोहनपुर के मध्य विद्यालय मोहनपुर से 3 अगस्त को लापता हुए सातवीं कक्षा के दो छात्रों को मोहनपुर थाना पुलिस ने मधेपुरा जिले के पुरैनी से सुरक्षित बरामद किया। दोनों छात्रों के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और परिजनों को सौंप दिया। छात्रों के सुरक्षित लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली।

Purnia News: शिक्षकों की डांट के डर से भागे दो छात्र सकुशल बरामद, परिजनों को सौंपा

Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय मोहनपुर से 3 अगस्त को लापता हुए सातवीं कक्षा के दो छात्रों को मोहनपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मधेपुरा जिले के पुरैनी से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। छात्रों के सुरक्षित मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली। मोहनपुर थानाध्यक्ष पंकज प्रताप ने बताया कि दोनों छात्रों के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल खोजबीन शुरू की। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर दोनों छात्रों को मधेपुरा जिले के पुरैनी से सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि विद्यालय में शरारत करने पर शिक्षकों ने दोनों छात्रों को समझाया था।

साथ ही कहा था कि यदि वे अपनी हरकतों में सुधार नहीं करेंगे तो उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसी क्रम में एक छात्र के अभिभावक को फोन कर घटना की सूचना भी दी गई थी। इससे दोनों छात्रों के मन में घर पहुंचने पर डांट-फटकार का डर बैठ गया और वे विद्यालय से ही भाग गए। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि 3 अगस्त को दोनों छात्र रोज की तरह पढ़ाई के लिए विद्यालय गए थे। मध्यान्ह भोजन तक वे विद्यालय में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद वे अचानक गायब हो गए। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मोहनपुर थाना में लिखित आवेदन देकर दोनों छात्रों की बरामदगी की गुहार लगाई गई।

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