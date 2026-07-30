Purnia News: दोनों पैक्स में अध्यक्ष पद के पुराने चेहरा पर लोगों ने जताया विश्वास

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। प्रखंड के राजघाट गरैल एवं धमदाहा पूर्व पैक्स में अध्यक्ष पद पर मतदाताओं ने पुराने चेहरे पर विश्वास जताया है। प्रखंड के दो पैक्स में बुधवार को संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर बैक टू बैक दोनों निवर्तमान जीत दर्ज किया हैं। धमदाहा पूर्व पैक्स में 942 मत पड़े हैं। जिसमें धनंजय कुमार सिंह को 617 मत प्राप्त हुआ है जबकि रिंकू सिंह को 278 मत एवं 48 मत निरस्त घोषित किया गया है। इस प्रकार धनंजय कुमार सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रिंकू सिंह को 329 मतों बड़े अंतर से हराकर कर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है।

धमदाहा पूर्व पैक्स में एससी वर्ग के सदस्य पद पर गंगा पासवान ने 456 मत लाकर जीत दर्ज किया है। पिछड़ा वर्ग सदस्य पद पर 496 मत प्राप्त कर अशोक कुमार ने जीत दर्ज किया है। समान्य वर्ग सदस्य के तीन पदों पर क्रमशः विनोद यादव 355 मत, मनीष कुमार सिंह 121 मत एवं मृत्युंजय कुमार ने 108 मत प्राप्त कर जीत दर्ज किया है। इसी प्रकार राजघाट गरैल पैक्स 696 मत पड़ा था। जिसमें अमृतेश कुमार को 519 मत, विवेक कुमार साह को 151 एवं वकील राय को 9 मत प्राप्त हुआ है। 14 मत निरस्त घोषित किया गया है। इस प्रकार अमृतेश कुमार 519 ने अपने निकटतम प्रतिबंध विवेक कुमार साह 151 को 368 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर दूसरी बार जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर कब्जा बरकरार रखा है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी धमदाहा राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि राजघाट गरैल पैक्स में सदस्य के सभी पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव जीतने वाले दोनों प्रत्याशी को अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा अनुपम की मौजूदगी में प्रमाण पत्र वितरित कर दिया गया है।