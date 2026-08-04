Purnia News: डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी को दी श्रद्धांजलि
Purnia News: मीरगंज नगर पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की स्मृति में शोकसभा आयोजित की गई। इस दौरान मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वक्ताओं ने विमल कुमार के कार्य और योगदान को याद किया, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील अधिकारी बताया गया।
Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज नगर पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में सोमवार को डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के दिवंगत कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की स्मृति में शोकसभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई तथा तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। मुख्य पार्षद मिकुल देवी व उप मुख्य पार्षद जयप्रकाश पासवान की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित शोकसभा में वक्ताओं ने विमल कुमार को कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार एवं संवेदनशील अधिकारी बताते हुए उनके योगदान को याद किया। इस दौरान मो. यूनुस उर्फ पूनम, विक्रम आनंद, अनिल कुमार चौधरी, नवीन कुमार महतो, मुनचुन साह, मो. अमजद आलम, पुलकित ऋषि, प्रेमलाल टुड्डू, प्रहलाद कुमार, सुरेश दास, मो. सगीर, राहुल आलम, विवेक विशाल, रंजन सिंह, सिद्धार्थ कुमार, सौरभ कुमार, आशीष कुमार, सचिन कुमार, आदित्य कुमार, मिट्ठू कुमार एवं मो. बसीर आदि मौजूद थे।
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