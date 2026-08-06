Purnia News: मरियम नगर पूर्णिया ने वेस्ट बंगाल को 6-0 से हराया
Purnia News: पूर्णिया के झील टोला बाघमारा में आयोजित 43 वें फुटबॉल चैंपियनशिप में आदिवासी यूनाइटेड क्लब मरियम नगर ने बागडोगरा केएफसी वेस्ट बंगाल को 6-0 से हराया। दिलीप मुर्मू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच गोल किए और मैन ऑफ द मैच बने। कार्यक्रम में कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और फुटबॉल प्रेमी उपस्थित थे।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं युवा समिति पूर्णिया द्वारा आयोजित स्थानीय फुटबॉल मैदान झील टोला बाघमारा के प्रांगण में चल रहे 15 दिवसीय 43 वां फुटबॉल चैंपियनशिप एवं अन्य खेल कूद प्रतियोगिता के पांचवां मैच आदिवासी यूनाइटेड क्लब मरियम नगर पूर्णिया और बागडोगरा केएफसी वेस्ट बंगाल के बीच खेला गया। जिसमें आदिवासी यूनाइटेड क्लब मरियम नगर पूर्णिया ने बागडोगरा केएफसी वेस्ट बंगाल को 6-0 से पराजित कर दिया। खेल के दौरान आदिवासी युनाईटेड क्लब मरियम नगर पूर्णिया की ओर से जर्सी नंबर 10 दिलीप मुर्मू ने पहला गोल 17 वें मिनट दागा। इसी टीम से दूसरा गोल जर्सी नंबर 07 अजय मरांडी ने 22 वें मिनट में, तीसरा गोल जर्सी नंबर 10 दिलीप मुर्मू 28 वें मिनट में किया।
चौथा गोल हाफ टेन के बाद जर्सी 10 दिलीप मुर्मू 7 वें मिनट में पांचवा गोल लेखक मुर्मू और छटा गोल जर्सी नंबर 10 दिलीप मुर्मू द्वारा जीत दर्ज किया गया। दिलीप मुर्मू जर्सी नं 10 आदिवासी यूनाइटेड क्लब मरियम नगर पूर्णिया को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच अतिथि एसआई सत्यनारायण सोरेन के द्वारा मेमोंटो प्रदान किया गया। निर्णायक की भूमिका में राहुल तिर्की, रजनीश कुमार पाण्डेय, राजेश मुर्मू, हर्षित आनंद एवं अभिषेक मिश्रा उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथी के रूप में ब्रजकिशोर उर्फ बंटू यादव, गुनेश्वर उरांव, लक्मी उरांव, तलेश्वर टूड्डू, महेन्दर उराव, योगेंदर उरांव अन्य के साथ हीं स्थानीय गणमान्य एवं फुटबॉल प्रेमी उपस्थित हुए।
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