Purnia News: मरियम नगर पूर्णिया ने वेस्ट बंगाल को 6-0 से हराया

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं युवा समिति पूर्णिया द्वारा आयोजित स्थानीय फुटबॉल मैदान झील टोला बाघमारा के प्रांगण में चल रहे 15 दिवसीय 43 वां फुटबॉल चैंपियनशिप एवं अन्य खेल कूद प्रतियोगिता के पांचवां मैच आदिवासी यूनाइटेड क्लब मरियम नगर पूर्णिया और बागडोगरा केएफसी वेस्ट बंगाल के बीच खेला गया। जिसमें आदिवासी यूनाइटेड क्लब मरियम नगर पूर्णिया ने बागडोगरा केएफसी वेस्ट बंगाल को 6-0 से पराजित कर दिया। खेल के दौरान आदिवासी युनाईटेड क्लब मरियम नगर पूर्णिया की ओर से जर्सी नंबर 10 दिलीप मुर्मू ने पहला गोल 17 वें मिनट दागा। इसी टीम से दूसरा गोल जर्सी नंबर 07 अजय मरांडी ने 22 वें मिनट में, तीसरा गोल जर्सी नंबर 10 दिलीप मुर्मू 28 वें मिनट में किया।