Purnia News: सावन के पहले दिन फोगसी पूर्णिया का वृक्षारोपण अभियान

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सावन माह के पहले दिन पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ऑब्स एंड गायनी सोसायटी पूर्णिया चैप्टर फोगसी की ओर से बाघमारा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था की अध्यक्ष डॉ. विभा झा एवं सचिव डॉ. अनुराधा सिन्हा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष डॉ. विभा झा ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है।

हमारा उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित कर हरियाली बढ़ाना भी है। ऑब्स एण्ड गायनी सोसायटी पूर्णिया चेप्टर की सचिव डॉ अनुराधा सिन्हा ने कहा कि सावन के महीना का पहला दिन है, जो हमें प्रकृति के सबसे निकट रहने का संदेश देता है। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। समिति ने लोगों से अपने घर, विद्यालय, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा पौधारोपण करने की अपील की। इस अवसर पर डॉ अंजू करण, डॉ. आशा सिंह, डॉ. आरती सिन्हा, डॉ. रेणुका सिंह, डॉ. दिव्यांजली सिंह, डॉ. शिपीका, डॉ. खुशबू आनन्द, विद्यालय प्रचार्य मनोज कुमार सिंह , संजीत कुमार सिन्हा आदि ने वृक्षारोपण किया।