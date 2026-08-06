Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: सहयोग ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सहयोग के सौजन्य से जिला नियोजन पदाधिकारी आदित्य प्रकाश के हाथों पौधा रोपण किया गया

Purnia News: सहयोग ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सहयोग के सौजन्य से जिला नियोजन पदाधिकारी आदित्य प्रकाश के हाथों पौधा रोपण किया गया। इस अवसर पर सहयोग अध्यक्ष डॉ अजीत प्रसाद सिंह ने कहा पूर्णिया नियोजन पदाधिकारी के आह्वान पर पूर्णिया के विभिन्न प्रखंड में कौशल विकास केंद्र के छात्र-छात्राओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ ही पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पौधारोपण के पश्चात अपने संबोधन में नियोजन पदाधिकारी आदित्य प्रकाश ने कहा श्रावण मास में बेल और शमी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। पौधारोपण पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। पेड़-पौधे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है, जो मानव जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

इस अवसर पर नियोजन कार्यालय के कर्मी एवं सहयोग सदस्य राजीव कुमार, अनुपम कुमार, डॉ केके चौधरी का सहयोग सराहनीय रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।