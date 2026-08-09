Purnia News: नर्सरी में बीज संग्रहण से लेकर पौधरोपण तक खर्च ही खर्च
Purnia News: -अभियान : पौधरोपण का सच: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नर्सरी में बीज संग्रहण से लेकर पौधरोपण तक खर्च ही खर्च है। इससे भी अधिक अहम इसकी रखवाली है।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नर्सरी में बीज संग्रहण से लेकर पौधरोपण तक खर्च ही खर्च है। इससे भी अधिक अहम इसकी रखवाली है। पौधरोपण को लेकर वन विभाग की नर्सरियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हर वर्ष वन विभाग, सामाजिक वानिकी प्रभाग तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार एक पौधे के रोपण, गड्ढा खोदने, खाद, सुरक्षा व्यवस्था और प्रारंभिक देखभाल सहित औसत खर्च 80 से 150 रुपये तक आता है। वहीं पौधों के तीन वर्षों तक रखरखाव, सिंचाई, निराई-गुड़ाई और सुरक्षा पर प्रति पौधा 150 से 300 रुपये तक अतिरिक्त खर्च किया जाता है। मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण में पेड़ के लगाने से लेकर 5 वर्ष तक के लिए मेंटेनेंस किया जाता है। इसी तरह मनरेगा योजना के तहत जहां भी वृक्षारोपण किया गया है वहां पेड़ों की देखभाल के लिए दैनिक मजदूरी भी दी जाती है। वृक्षारोपण से लेकर 5 वर्षों तक वृक्ष को संभालने, गेवियन एवं दूसरे सभी प्रकार के सामानों पर खर्च होता है। वन विभाग पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में पांच नर्सरी उपलब्ध है। जिसमें महेन्द्रपुर, अमौर, जलालगढ़, बनमनखी और पूर्णिया में नर्सरी उपलब्ध है। इसके अलावा कई स्थायी और अस्थायी नर्सरियों का संचालन भी किया जा रहा है। इन नर्सरियों में बीज संग्रहण, पौध तैयार करने, पॉलीबैग, खाद और श्रम मद पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। एक नर्सरी स्थापित करने और उसे संचालित करने पर आकार के अनुसार कई लाख रुपये तक व्यय होता है। इन नर्सरियों में हर वर्ष लाखों पौधे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें पौधारोपण कार्यक्रमों और आम लोगों को भी उपलब्ध कराया जाता है।
पांच नर्सरी में तैयार होते हैं दो लाख से अधिक पौधे :
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-जिले में वन विभाग के पांच नर्सरी में दो लाख से अधिक पौधा तैयार किया जाता है। पौधारोपण अभियान में मुख्य रूप से शीशम, सागवान, अर्जुन, कदंब, गम्हार, नीम, पीपल, बरगद, करंज, अमलतास, जामुन और फलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, सरकारी परिसरों और नदी तटों पर इन पौधों का रोपण किया जाता है ताकि हरित आवरण बढ़ाने के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी मजबूत हो सके।
पौधारोपण की सफलता केवल पौधे लगाने से नहीं बल्कि उनके संरक्षण पर निर्भर :
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-पौधारोपण की सफलता केवल पौधे लगाने से नहीं बल्कि उनके संरक्षण पर निर्भर करती है। कई स्थानों पर पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड, गैबियन संरचना और बांस की घेराबंदी की जाती है। वन विभाग समय-समय पर पौधों का सर्वे कर जीवित पौधों की संख्या का आकलन भी करता है। यदि पौधों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए तो पूर्णिया जिले में हरित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण, भूजल संरक्षण और जलवायु संतुलन को भी मजबूती मिलेगी।
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