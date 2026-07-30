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Purnia News: जनसेवा एक्सप्रेस से गिरकर युवक गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: बड़हारा कोठी से लौटते समय दुगोश ऋषि देव जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन से गिर गए, जिससे उनके एक पैर में गंभीर चोट आई। स्थानीय समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनकी चिकित्सा जारी है। ग्रामीण और परिजन घायल की मदद के लिए एकत्र हुए थे।

Purnia News: जनसेवा एक्सप्रेस से गिरकर युवक गंभीर घायल

Purnia News: बड़हारा कोठी, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के औराही पंचायत निवासी सुकदेव ऋषि देव के पुत्र दुगोश ऋषि देव पंजाब से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा के दौरान पैर फिसल जाने के कारण वह ट्रेन से गिर गए, जिससे उनका एक पैर गंभीर रूप से कट गया। घटना की जानकारी मिलते ही समाजसेवी त्रिभुवन कुमार पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचकर घायल से मुलाकात की। वहीं मौके पर आदिल आरजू, मुकेश कुमार, कांत लाल ऋषि देव, सुबोध कुमार सहित कई ग्रामीण एवं परिजन भी मौजूद रहे और घायल के बेहतर इलाज की व्यवस्था में जुटे रहे।

चिकित्सकों ने बताया कि फिलहाल घायल का उपचार जारी है। उपचार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उसकी स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी।

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