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Purnia News: सर्पदंश से युवक की मौत, शव का कराया पोस्टमार्टम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सर्पदंश से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भवानीपुर थाना क्षेत्र निवासी दिलीप

Purnia News: सर्पदंश से युवक की मौत, शव का कराया पोस्टमार्टम

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सर्पदंश से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भवानीपुर थाना क्षेत्र निवासी दिलीप राम (31) के रूप में हुई। बताया गया कि युवक घर में कुछ सामान तलाश रहा था कि विषैले सांप ने डंस लिया। जिसे इलाज के लिए जीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीएमसीएच टीओपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

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